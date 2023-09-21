В Каменске-Уральском полиция оцепила дом с пьяным вооруженным мужчиной

Такую информацию озвучил Telegram-канал Ural Mash. По его данным, дом, в подъезде которого находится нетрезвый свердловчанин, оцеплен полицией. Под угрозой самоубийства он пытается прорваться в квартиру к жене, с которой был в браке всего шесть недель. По данным журналистов, с 2021 года женщина жаловалась на абьюзера в полицию.