В Каменске-Уральском полиция оцепила дом с пьяным вооруженным мужчиной

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Такую информацию озвучил Telegram-канал Ural Mash. По его данным, дом, в подъезде которого находится нетрезвый свердловчанин, оцеплен полицией. Под угрозой самоубийства он пытается прорваться в квартиру к жене, с которой был в браке всего шесть недель. По данным журналистов, с 2021 года женщина жаловалась на абьюзера в полицию.
Сейчас полиция окружила дом на улице Алюминиевая, 29, к месту также прибыли экстренные службы и скорая помощь. Жильцов в квартиры не пускают.
Ранее сообщалось, что душевнобольной тагильчанин почти неделю держал в заложниках жену и ребенка.