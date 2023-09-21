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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

В Каменске-Уральском пьяный мужчина с пистолетом ломится в квартиру к бывшей

В Каменске-Уральском полиция оцепила дом с пьяным вооруженным мужчиной

21 сентября 2023, 14:03
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском пьяный мужчина с пистолетом ломится в квартиру к бывшей

В Каменске-Уральском вооруженный пистолетом 43-летний мужчина пытается ворваться в квартиру к бывшей супруге.

Такую информацию озвучил Telegram-канал Ural Mash. По его данным, дом, в подъезде которого находится нетрезвый свердловчанин, оцеплен полицией. Под угрозой самоубийства он пытается прорваться в квартиру к жене, с которой был в браке всего шесть недель. По данным журналистов, с 2021 года женщина жаловалась на абьюзера в полицию.

Сейчас полиция окружила дом на улице Алюминиевая, 29, к месту также прибыли экстренные службы и скорая помощь. Жильцов в квартиры не пускают.

Ранее сообщалось, что душевнобольной тагильчанин почти неделю держал в заложниках жену и ребенка.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Полиция#Криминал#Оружие#Пистолет#Инцидент#Григорий Орлов
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