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Published Сегодня, 04:11

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

В Лесном состоятся антитеррористические учения

В Лесном состоятся антитеррористические учения

21 сентября 2023, 04:11
Фото: 1MI
В свердловском городе Лесном будут проходить антитеррористические учения. Мероприятие состоится днем 21 сентября 2023 года.

В учениях будут задействованы сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов, а также органов местного самоуправления и исполнительной власти. Участники будут отрабатывать способы реагирования на угрозы терактов.

В Федеральной службе безопасности попросили горожан оставаться в спокойствии и выполнять установки, данные сотрудниками органов на месте, где проводятся учения, рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Напомним, 20 сентября 2023 года в Свердловской области начали проходить учения ракетных войск. В них принимают участие более 3000 военных.

Три тысячи военных поучаствуют в ракетных учениях в Свердловской области
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#Общество#Полиция#УФСБ#ФСБ#Учения#Лесной#Терроризм#Правоохранительные органы#Елизавета Зиборова#Органы#Органы местного самоуправления#Исполнительная власть#Антитеррористические учения
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