В Лесном состоятся антитеррористические учения

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В учениях будут задействованы сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов, а также органов местного самоуправления и исполнительной власти. Участники будут отрабатывать способы реагирования на угрозы терактов.
В Федеральной службе безопасности попросили горожан оставаться в спокойствии и выполнять установки, данные сотрудниками органов на месте, где проводятся учения, рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
Напомним, 20 сентября 2023 года в Свердловской области начали проходить учения ракетных войск. В них принимают участие более 3000 военных.