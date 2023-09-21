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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

В Нижнем Тагиле группа южан избила мужчину, а мэрия купит автобусы на 414 млн рублей

В Нижнем Тагиле группа южан избила мужчину, а мэрия купит автобусы на 414 млн рублей

21 сентября 2023, 15:56
Фото: Midjourney
Группа южан избила мужчину в Нижнем Тагиле, мэрия планирует закупить 40 автобусов за 414 млн рублей, а глава Минздрава не стал обсуждать нехватку медиков в Верхней Салде: самое важное, что произошло 21 сентября в Нижнем Тагиле и не только.

«Он умолял о пощаде, истошно крича от боли на всю улицу. Но, к сожалению, на помощь ему так никто и не пришел». Группа южан избила мужчину в Нижнем Тагиле, в полицию никто не обращался.

«На нем даже места живого не было». Группа южан избила мужчину в Нижнем Тагиле
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Более 1000 тагильских автолюбителей получили штрафов за езду без полисов ОСАГО в 2023 году. Некоторые водители говорят, что наличие полиса инспекторы проверяют далеко не всегда.

Более тысячи водителей оштрафованы за езду без полиса ОСАГО в Нижнем Тагиле
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Мэрия планирует расширить автопарк Нижнего Тагила. 40 автобусов будет закуплено за 414 млн рублей. 290 млн рублей из этой суммы — средства федерального кредита. Остальные 124 млн из возьмут из бюджета города.

40 автобусов за 414 млн рублей закупит мэрия Нижнего Тагила в 2023 году
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Глава Минздрава приезжал с визитом в Верхнюю Салду, но по какой-то причине проблему с нехваткой медиков обсуждать не стал. Поднимались вопросы об отопительном периоде и модернизации ЦГБ.

Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
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Строительство парка «Уральский» под Нижним Тагилом обойдется мэрии в 970 тысяч рублей. Бюджет и детали проекта уже обсудили в гордуме.

Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
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