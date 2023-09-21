В Нижнем Тагиле группа южан избила мужчину, а мэрия купит автобусы на 414 млн рублей

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
«Он умолял о пощаде, истошно крича от боли на всю улицу. Но, к сожалению, на помощь ему так никто и не пришел». Группа южан избила мужчину в Нижнем Тагиле, в полицию никто не обращался.
Более 1000 тагильских автолюбителей получили штрафов за езду без полисов ОСАГО в 2023 году. Некоторые водители говорят, что наличие полиса инспекторы проверяют далеко не всегда.
Мэрия планирует расширить автопарк Нижнего Тагила. 40 автобусов будет закуплено за 414 млн рублей. 290 млн рублей из этой суммы — средства федерального кредита. Остальные 124 млн из возьмут из бюджета города.
Глава Минздрава приезжал с визитом в Верхнюю Салду, но по какой-то причине проблему с нехваткой медиков обсуждать не стал. Поднимались вопросы об отопительном периоде и модернизации ЦГБ.
Строительство парка «Уральский» под Нижним Тагилом обойдется мэрии в 970 тысяч рублей. Бюджет и детали проекта уже обсудили в гордуме.