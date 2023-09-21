В ожидании чуда: трансплантация в Волжском филиале центра имени академика Шумакова

Сюда, на улицу Генерала Карбышева, Диана, Михаил Михайлович и другие пациенты из Волгоградской области будут возвращаться еще не раз — для контроля и консультаций. «Все те пациенты, которым были сделаны трансплантации, продолжают наблюдаться у нас, совместно с нефрологом по месту жительства», — говорит Шамиль Ренатович. Пациенты из других регионов разъедутся по домам, но тоже всегда могут рассчитывать на поддержку и консультации: «Простых пациентов у нас уже, наверное, не осталось. То, что мы являемся Филиалом НМИЦ имени Шумакова, позволят максимально быстро и эффективно использовать все те наработки, которые есть в головном учреждении, в Москве, и приблизить медицинскую помощь для пациентов на территории России». И эти наработки действительно мирового уровня. Институт много лет подряд остается мировым лидером по количеству трансплантаций, выполняемых в стенах одного медицинского учреждений. Секрет успеха — самое современное оборудование и, конечно, команда специалистов с высочайшей квалификацией.