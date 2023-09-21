В роддоме Екатеринбурга запретили партнерские роды из-за ОРВИ

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Как пояснили журналистам в роддоме, такая мера продиктована сезонной вспышкой заболеваемости ОРВИ и призвана защитить женщин и детей от инфекционной угрозы. Наряду с отменой совместных родов в медучреждении ввели и другие ограничения, в частности обязательное ношение пациентами масок при передвижении по больнице и запрет на посещение родственников.
В свою очередь в роддоме 14-й больницы заболевших и здоровых рожениц разместили в разных блоках. В том, где к родам готовятся здоровые женщины, совместные роды по-прежнему разрешены. А в областном перинатальном центре вовсе не вводили каких-либо ограничений по присутствию партнеров, пишет E1.RU.
Ранее в свердловском Роспотребнадзоре сообщили, что не планируют возвращать в регионе масочный режим.