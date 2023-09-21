В роддоме Екатеринбурга запретили партнерские роды из-за ОРВИ

Как пояснили журналистам в роддоме, такая мера продиктована сезонной вспышкой заболеваемости ОРВИ и призвана защитить женщин и детей от инфекционной угрозы. Наряду с отменой совместных родов в медучреждении ввели и другие ограничения, в частности обязательное ношение пациентами масок при передвижении по больнице и запрет на посещение родственников.