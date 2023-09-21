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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Екатеринбурге в роддоме больницы № 40 запретили совместные роды

В роддоме Екатеринбурга запретили партнерские роды из-за ОРВИ

21 сентября 2023, 12:42
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в роддоме больницы № 40 запретили совместные роды

В Екатеринбурге в роддоме больницы № 40 временно запретили партнерские роды — то есть возможность кого-либо из близких роженицы находиться рядом с ней в родительном зале.

Как пояснили журналистам в роддоме, такая мера продиктована сезонной вспышкой заболеваемости ОРВИ и призвана защитить женщин и детей от инфекционной угрозы. Наряду с отменой совместных родов в медучреждении ввели и другие ограничения, в частности обязательное ношение пациентами масок при передвижении по больнице и запрет на посещение родственников.

В свою очередь в роддоме 14-й больницы заболевших и здоровых рожениц разместили в разных блоках. В том, где к родам готовятся здоровые женщины, совместные роды по-прежнему разрешены. А в областном перинатальном центре вовсе не вводили каких-либо ограничений по присутствию партнеров, пишет E1.RU.

Ранее в свердловском Роспотребнадзоре сообщили, что не планируют возвращать в регионе масочный режим.

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#Больница#Здоровье#Медицина#Роддом#ОРВИ#Инфекция#Роды#Екатеринбург#Григорий Орлов
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