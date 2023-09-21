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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В свердловских отделениях ГИБДД возобновлена регистрация автомобилей

В свердловских отделениях ГИБДД возобновлена регистрация автомобилей

21 сентября 2023, 09:31
Фото: 1MI
Регистрацию автомобилей возобновили в отделениях ГИБДД по Свердловской области.

Также возобновлена выдача водительских прав. Ранее эти действия приостанавливались из-за технического сбоя, сообщили в ГИБДД.

Технический сбой произошел в базе 21 сентября. К настоящему моменту работа всех серверов восстановлена. Работа проводится в штатном режиме.

Отметим, что ранее в ГИБДД принесли жителям извинения из-за возникшего сбоя.

Ранее родители школьников Екатеринбурга пожаловались на массовый сбой в работе электронных дневников. Ранее школьники были подключены к другой платформе, которая, по словам родителей, работала лучше.

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#Общество#Свердловская область#ГИБДД#Жители#Сбой#Платформа#Извинения#Дарья Сорокина#Электронные дневники#Регистрация автомобилей#Выдача водительских прав#Технический сбой#Серверы
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