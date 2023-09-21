В свердловских отделениях ГИБДД возобновлена регистрация автомобилей

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Также возобновлена выдача водительских прав. Ранее эти действия приостанавливались из-за технического сбоя, сообщили в ГИБДД.
Технический сбой произошел в базе 21 сентября. К настоящему моменту работа всех серверов восстановлена. Работа проводится в штатном режиме.
Отметим, что ранее в ГИБДД принесли жителям извинения из-за возникшего сбоя.
Ранее родители школьников Екатеринбурга пожаловались на массовый сбой в работе электронных дневников. Ранее школьники были подключены к другой платформе, которая, по словам родителей, работала лучше.