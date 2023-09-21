tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Суд обязал власти Полевского заплатить за нападение бродячего пса на девочку

Власти Полевского заплатят за нападение бродячей собаки на 5-летнюю девочку

21 сентября 2023, 11:36
Фото: 1MI

Суд обязал власти Полевского заплатить за нападение бродячего пса на девочку

Суд обязал администрацию Полевского городского округа выплатить 30 тысяч рублей семье пятилетней девочке, пострадавшей от нападения бродячей собаки.

Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, инцидент произошел на перроне станции Мраморское в Полевском. Мать отлучилась, и в это время девочка протянула руку к бездомной лайке в надежде ее погладить, но в ответ животное укусило ее за лицо. В больнице пострадавшей диагностировали нагноившуюся укушенную рану лица — впоследствии ей также пришлось пройти курс вакцинации от бешенства.

Суд согласился с позицией прокуратуры и заключил, что окружная администрация не исполнила свои обязательства по организации отлова безнадзорных собак, что и повлекло несчастный случай. С муниципалитета взыскали 30 тысяч рублей моральной компенсации.

Ранее сообщалось, что суд взыскал со свердловчанки 55 тысяч рублей за нападение ее собаки 10-летнего мальчика под Нижним Тагилом.

Читайте также:
Дорожная карта приютов для собак создается в Свердловской области«Просто закрыли, и все»: полиция Нижнего Тагила не стала разбираться с убийством пса
#Происшествия#Прокуратура#Свердловская область#Животные#Суд#Бродячие собаки#Отлов собак#Бездомные животные#Покусала собака#Григорий Орлов
Подпишитесь
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Транспортное предприятие за 250 миллионов продается в Нижнем Тагиле
19 сентября, 12:42
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
Вчера, 09:50
Свердловская область вошла в топ регионов по заболеваемости коронавирусом
Вчера, 07:00
В детских садах Екатеринбурга не хватает 700 нянечек и 300 воспитателей
Вчера, 04:23
Мошенники пытались обмануть чиновников от имени губернатора Свердловской области
Вчера, 07:27