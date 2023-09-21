Власти Полевского заплатят за нападение бродячей собаки на 5-летнюю девочку

Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, инцидент произошел на перроне станции Мраморское в Полевском. Мать отлучилась, и в это время девочка протянула руку к бездомной лайке в надежде ее погладить, но в ответ животное укусило ее за лицо. В больнице пострадавшей диагностировали нагноившуюся укушенную рану лица — впоследствии ей также пришлось пройти курс вакцинации от бешенства.