Власти Полевского заплатят за нападение бродячей собаки на 5-летнюю девочку

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, инцидент произошел на перроне станции Мраморское в Полевском. Мать отлучилась, и в это время девочка протянула руку к бездомной лайке в надежде ее погладить, но в ответ животное укусило ее за лицо. В больнице пострадавшей диагностировали нагноившуюся укушенную рану лица — впоследствии ей также пришлось пройти курс вакцинации от бешенства.
Суд согласился с позицией прокуратуры и заключил, что окружная администрация не исполнила свои обязательства по организации отлова безнадзорных собак, что и повлекло несчастный случай. С муниципалитета взыскали 30 тысяч рублей моральной компенсации.
Ранее сообщалось, что суд взыскал со свердловчанки 55 тысяч рублей за нападение ее собаки 10-летнего мальчика под Нижним Тагилом.