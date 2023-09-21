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Водитель попал в больницу после столкновения трех грузовиков на ЕКАД

Водитель попал в больницу после столкновения трех грузовиков на ЕКАД

21 сентября 2023, 10:43
Фото: 1MI
Водителя госпитализировали после ДТП на ЕКАД. На трассе столкнулись три грузовика. В результате аварии никто не пострадал.

Авария произошла 21 сентября. Одному из водителей потребовалась госпитализация, сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу. Его отвезли в больницу №36.

Предварительно известно, что у мужчины сотрясение мозга. Из-за аварии на участке трассы наблюдается пробка.

Два автомобиля столкнулись на дороге в Екатеринбурге около ТЦ «Глобус». Это произошло в вечернее время 20 сентября. В результате аварии никто не пострадал.

Известно, что Lada белого цвета незадолго до аварии обогнала другой автомобиль при выезде из торгового центра. Водитель второй машины рассказал, что у отечественного авто не было зеркал, фар и номеров, а внутри находились дети.

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#Больница#ДТП#Дорога#ГИБДД#Пробка#Сотрясение мозга#Грузовики#ЕКАД#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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