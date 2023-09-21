Водитель попал в больницу после столкновения трех грузовиков на ЕКАД

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Авария произошла 21 сентября. Одному из водителей потребовалась госпитализация, сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу. Его отвезли в больницу №36.
Предварительно известно, что у мужчины сотрясение мозга. Из-за аварии на участке трассы наблюдается пробка.
Два автомобиля столкнулись на дороге в Екатеринбурге около ТЦ «Глобус». Это произошло в вечернее время 20 сентября. В результате аварии никто не пострадал.
Известно, что Lada белого цвета незадолго до аварии обогнала другой автомобиль при выезде из торгового центра. Водитель второй машины рассказал, что у отечественного авто не было зеркал, фар и номеров, а внутри находились дети.