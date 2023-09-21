Водителю автобуса в Екатеринбурге пришлось заталкивать пассажиров в салон

В администрации Екатеринбурга отметили, что причина нехватки общественного транспорта связана с дефицитом водителей. Однако в мэрии заверили, что ситуация может стать лучше после того, как состоится запуск трамвайного движения в район. Предположительно, трамваи пустят в январе 2024 года.