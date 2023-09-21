Водителю автобуса в Екатеринбурге пришлось заталкивать пассажиров в салон

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
По словам местных жителей, с началом сентября от ТЦ «Академический» в сторону улицы Репина уехать стало очень сложно, так как автобус №19 здесь не останавливается, а №16 ездит не по расписанию, пишет «КП-Екатеринбург».
В администрации Екатеринбурга отметили, что причина нехватки общественного транспорта связана с дефицитом водителей. Однако в мэрии заверили, что ситуация может стать лучше после того, как состоится запуск трамвайного движения в район. Предположительно, трамваи пустят в январе 2024 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле школьникам из поселка Горбуново сложно добираться до школы №90 из-за проблем с транспортом.