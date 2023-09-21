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Водителю автобуса в Екатеринбурге пришлось заталкивать пассажиров в салон

Водителю автобуса в Екатеринбурге пришлось заталкивать пассажиров в салон

21 сентября 2023, 11:41
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге водитель автобуса в Академическом районе заталкивал пассажиров в переполненный салон.

По словам местных жителей, с началом сентября от ТЦ «Академический» в сторону улицы Репина уехать стало очень сложно, так как автобус №19 здесь не останавливается, а №16 ездит не по расписанию, пишет «КП-Екатеринбург».

В администрации Екатеринбурга отметили, что причина нехватки общественного транспорта связана с дефицитом водителей. Однако в мэрии заверили, что ситуация может стать лучше после того, как состоится запуск трамвайного движения в район. Предположительно, трамваи пустят в январе 2024 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле школьникам из поселка Горбуново сложно добираться до школы №90 из-за проблем с транспортом.

В Нижнем Тагиле дети добираются до школы на попутках
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#Транспорт#Автобус#Администрация#Остановка#Пассажиры#Водитель#Мэрия#Трамвай#Автобусная остановка#Общественный транспорт#Салон#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#ТЦ Академический
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