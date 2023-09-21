За год турпоток в Свердловскую область вырос в полтора раза

Как сообщили в департаменте информполитики региона, чаще всего путешественники предпочитали отдых на природе, в частности сплавы по Чусовой, Исети, Серге и восхождения на Конжаковский камень и Веселые горы. Особым спросом также пользовался турцентр «Пристань Гари» и ж/д маршрут в парк «Оленьи ручьи».