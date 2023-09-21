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Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Минувшим летом трафик туристов в Свердловскую область вырос в 1,5 раза

За год турпоток в Свердловскую область вырос в полтора раза

21 сентября 2023, 14:33
Фото: департамент информполитики Свердловской области

Минувшим летом трафик туристов в Свердловскую область вырос в 1,5 раза

Туристический бум произошел в Свердловской области минувшим летом: число желающих полюбоваться красотами Среднего Урала выросло в полтора раза по сравнению с прошлогодним сезоном.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, чаще всего путешественники предпочитали отдых на природе, в частности сплавы по Чусовой, Исети, Серге и восхождения на Конжаковский камень и Веселые горы. Особым спросом также пользовался турцентр «Пристань Гари» и ж/д маршрут в парк «Оленьи ручьи».

Что касается событий региона, свой вклад в популяризацию поездок на Урал внес «Иннопром», Международный фестиваль университетского спорта и музыкальный фестиваль Ural Music Night.

Этим летом отели уровня 2–5 звезд были загружены на рекордные 75–99%, — сообщили в правительстве, уточнив, что в прошлом году показатель был на уровне 45–60%.

Ранее стало известно, что федеральный центр выделит Свердловской области еще 84 миллиона рублей на постройку глэмпингов.

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#Общество#Отдых#Свердловская область#Туризм#Туристы#Путешествие#Путешествия#Внутренний туризм#Григорий Орлов
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