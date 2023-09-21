За год турпоток в Свердловскую область вырос в полтора раза

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Как сообщили в департаменте информполитики региона, чаще всего путешественники предпочитали отдых на природе, в частности сплавы по Чусовой, Исети, Серге и восхождения на Конжаковский камень и Веселые горы. Особым спросом также пользовался турцентр «Пристань Гари» и ж/д маршрут в парк «Оленьи ручьи».
Что касается событий региона, свой вклад в популяризацию поездок на Урал внес «Иннопром», Международный фестиваль университетского спорта и музыкальный фестиваль Ural Music Night.
Этим летом отели уровня 2–5 звезд были загружены на рекордные 75–99%, — сообщили в правительстве, уточнив, что в прошлом году показатель был на уровне 45–60%.
Ранее стало известно, что федеральный центр выделит Свердловской области еще 84 миллиона рублей на постройку глэмпингов.