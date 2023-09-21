Женщина в Екатеринбурге задушила сожителя из-за нежелания покупать алкоголь

Вскоре свердловчанка, взяв в руки бутылку водки, ударила ею мужчину по голове, а потом стала его душить руками. По предварительной версии, екатеринбуржец скончался на месте происшествия из-за удушения, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.