Женщина в Екатеринбурге задушила сожителя из-за нежелания покупать алкоголь

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Сожители вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора из-за того, что горожанин заставлял женщину идти в магазин за спиртным, а та отказывалась.
Вскоре свердловчанка, взяв в руки бутылку водки, ударила ею мужчину по голове, а потом стала его душить руками. По предварительной версии, екатеринбуржец скончался на месте происшествия из-за удушения, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту убийства и заключили ее под стражу. В Следственном комитете идет расследование.
Напомним, в июне 2023 года в Сухом Логе местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою сожительницу и зарезал ее. Сейчас он находится под стражей.