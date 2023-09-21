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Женщина в Екатеринбурге задушила сожителя из-за нежелания покупать алкоголь

Женщина в Екатеринбурге задушила сожителя из-за нежелания покупать алкоголь

21 сентября 2023, 08:21
Фото: 1MI
54-летняя жительница Екатеринбурга убила своего сожителя во время разгоревшегося конфликта. Происшествие случилось ночью 16 сентября 2023 года.

Сожители вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора из-за того, что горожанин заставлял женщину идти в магазин за спиртным, а та отказывалась.

Вскоре свердловчанка, взяв в руки бутылку водки, ударила ею мужчину по голове, а потом стала его душить руками. По предварительной версии, екатеринбуржец скончался на месте происшествия из-за удушения, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту убийства и заключили ее под стражу. В Следственном комитете идет расследование.

Напомним, в июне 2023 года в Сухом Логе местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою сожительницу и зарезал ее. Сейчас он находится под стражей.

Житель Сухого Лога сидел сутки в квартире с трупом сожительницы
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