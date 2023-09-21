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Житель Артемовского выстрелил в гостя из-за отказа уехать домой

Житель Артемовского выстрелил в гостя из-за отказа уехать домой

21 сентября 2023, 08:50
Фото: 1MI
В Артемовском местный житель подстрелил своего гостя. За это его оштрафуют на 800 тысяч рублей.

ЧП Случилось в июне прошлого года. Тогда к семье пенсионеров пришли гости. Спустя время часть визитеров разошлась по домам, а один из них, Александр, не смог уйти, так как переборщил с алкоголем. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Хозяева несколько раз вызвали гостю такси, но он отказывался выходить из дома. В какой-то момент гость вовсе проявил агрессию к хозяину дома Юрию и начать его душить.

Супруге Юрия удалось разнять мужчин, она ударила для этого гостя ковшиком по голове. А после этого Юрий, чтобы припугнуть гостя, взял оружие и несколько раз выстрелил в воздух, а потом в сторону Александра. В результате он ранил гостя в бедро.

После этого хозяин дома сам вызвал скорую и полицию. Пострадавшего госпитализировали. Мужчина в дальнейшем перенес пять операций, в том числе ему делали пересадку кожи.

Юрию же назначили год отбывания в колонии общего режима. Также пострадавший в суде потребовал моральную компенсацию. Суд встал на его сторону. В результате Юрию придется заплатить Александру 803 996 рублей.

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