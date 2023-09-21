Житель Артемовского выстрелил в гостя из-за отказа уехать домой

Супруге Юрия удалось разнять мужчин, она ударила для этого гостя ковшиком по голове. А после этого Юрий, чтобы припугнуть гостя, взял оружие и несколько раз выстрелил в воздух, а потом в сторону Александра. В результате он ранил гостя в бедро.