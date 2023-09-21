Житель Екатеринбурга возмутился бензином АИ-92 почти по 60 рублей за литр

Стремительное повышение цен на топливо фиксируют как потребители, так и статистики. Так, по данным Свердловскстата, с 11 по 18 сентября бензин АИ-92 подорожал в среднем на 0,28% — до чуть менее 50 рублей за литр. Стоимость АИ-95 и АИ-98 достигла 53,36 и 66,79 рубля за литр соответственно — недельный прирост составил 0,23 и 0,7%.