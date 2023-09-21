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В Екатеринбурге нашли самую дорогую заправку с 92-м бензином по 58 рублей

Житель Екатеринбурга возмутился бензином АИ-92 почти по 60 рублей за литр

21 сентября 2023, 15:39
Фото: 1MI

В Екатеринбурге нашли самую дорогую заправку с 92-м бензином по 58 рублей

В Екатеринбурге нашли самую дорогую заправку, на которой самый доступный бензин марки АИ-92 продается по 58 рублей за литр.

Снимком чека, подтверждающим неудачную покупку, с изданием E1.RU поделился местный житель Евгений. По словам автомобилиста, 12 литров топлива он оплатил 19 сентября на АЗС «Нягань-газ» на улице Соболева.

Стремительное повышение цен на топливо фиксируют как потребители, так и статистики. Так, по данным Свердловскстата, с 11 по 18 сентября бензин АИ-92 подорожал в среднем на 0,28% — до чуть менее 50 рублей за литр. Стоимость АИ-95 и АИ-98 достигла 53,36 и 66,79 рубля за литр соответственно — недельный прирост составил 0,23 и 0,7%.

Отметим, что на прошлой неделе свердловское УФАС анонсировало проверку обоснованности повышения цен на топлива местными АЗС.

Фото: E1.RU
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#Цены#Инфляция#Бензин#АЗС#Топливо#Заправка#Екатеринбург#Григорий Орлов
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