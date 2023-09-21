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Житель Ревды упал на козырек подъезда

Житель Ревды упал на козырек подъезда

21 сентября 2023, 10:37
Фото: 1MI
В Ревде местный житель выпал из окна. Происшествие случилось на улице Карла Либкнехта 21 сентября 2023 года.

Горожанин упал на козырек подъезда. Пострадавшего сняли и отдали бригаде скорой помощи, рассказали в группе ВКонтакте «Ревдинский рабочий».

Причины и обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.

Видео: Группа ВКонтакте «Ревдинский рабочий»

Напомним, в Екатеринбурге из окна многоэтажки упал 28-летний молодой человек. В результате падения он скончался. Известно, что погибший был родом из Нижнего Тагила.

У свердловчанина осталась беременная супруга. В момент происшествия женщина была на прогулке.

Уроженец Нижнего Тагила выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге
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