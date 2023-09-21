Житель Ревды упал на козырек подъезда

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Горожанин упал на козырек подъезда. Пострадавшего сняли и отдали бригаде скорой помощи, рассказали в группе ВКонтакте «Ревдинский рабочий».
Причины и обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.
Напомним, в Екатеринбурге из окна многоэтажки упал 28-летний молодой человек. В результате падения он скончался. Известно, что погибший был родом из Нижнего Тагила.
У свердловчанина осталась беременная супруга. В момент происшествия женщина была на прогулке.