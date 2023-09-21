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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

Жители Екатеринбурга пожаловались на сбои в работе электронного дневника

Жители Екатеринбурга пожаловались на новую школьную реформу

21 сентября 2023, 09:13
Фото: Midjourney

Жители Екатеринбурга пожаловались на сбои в работе электронного дневника

Новой школьной реформой остались недовольны жители Екатеринбурга.

Родители рассказали, что они столкнулись с трудностями при переводе электронных дневников с предыдущих сервисов на федеральную информационную систему «Моя школа». В некоторых школах даже вернули обратно обычные дневники, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Родители отметили, что прошлый электронный дневник им очень нравился и был удобен, а новый вовсе не работает. Поэтому среди родителей есть многие, кто возмущен.

Источник в дирекции другой школы поделился, что массовая техническая заминка действительно существует. Она затрагивает перенос данных с одного ресурса на другой. При этом он отметил, что вскоре эта трудность будет решена.

По данным министерства образования и молодежной политики по региону, единая информационная система работает без сбоев. А по вопросам внутренних проблем здесь рекомендовали обратиться в федеральное Минпросвещения.

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#Министерство образования#Родители#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Школьная реформа#Электронные дневники#Моя школа#Техническая заминка#Минпросвещение
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