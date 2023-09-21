Жители Екатеринбурга пожаловались на новую школьную реформу

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Родители рассказали, что они столкнулись с трудностями при переводе электронных дневников с предыдущих сервисов на федеральную информационную систему «Моя школа». В некоторых школах даже вернули обратно обычные дневники, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Родители отметили, что прошлый электронный дневник им очень нравился и был удобен, а новый вовсе не работает. Поэтому среди родителей есть многие, кто возмущен.
Источник в дирекции другой школы поделился, что массовая техническая заминка действительно существует. Она затрагивает перенос данных с одного ресурса на другой. При этом он отметил, что вскоре эта трудность будет решена.
По данным министерства образования и молодежной политики по региону, единая информационная система работает без сбоев. А по вопросам внутренних проблем здесь рекомендовали обратиться в федеральное Минпросвещения.