tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Депутаты Нижнего Тагила ремонтируют садики и школы на «депутатский миллион»

Балалайка, ноутбук и бронированные окна: куда тратят миллионы депутаты Нижнего Тагила

22 сентября 2023, 09:43
Фото: 1MI

Депутаты Нижнего Тагила ремонтируют садики и школы на «депутатский миллион»

Каждый из народных избранников Нижнего Тагила выделил средства на ремонт детских садов и школ из своего «депутатского» миллиона. Популярная статья расходов — замена оконных блоков.

Ежегодно каждый из депутатов получает возможность потратить по миллиону рублей из резервного фонда бюджета Нижнего Тагила. Этот проект мэрия города финансирует много лет: таким образом депутаты исполняют наказы избирателей. Технически, это своеобразное перераспределение средств в одном и том же бюджете. Если муниципальное учреждение обращается к депутату, то средства расходуются из «депутатского» миллиона.

В 2023 году наиболее популярной статьей расходов стала замена окон в дошкольных и образовательных учреждениях. В среднем ремонт оконных блоков стоит порядка 200 тысяч рублей. И это не прихоть учреждений, это новые требования безопасности.

Окна сейчас не простые. Во-первых, требование по антитеррористической защищенности — окна из бронированного стекла. Во-вторых, иная конфигурация, форточное открытие — с рычагом вверху. То, что мы тратили ранее, сейчас делается все по новой. Ужесточаются требования пожарной безопасности, — пояснила директор школы №32 Галина Масликова.

Объединение детских садов «Детство» получили средства от Алексея Балыбердина, Гаджи Абдулова, Дмитрия Скоропупова, Ирины Артамоновой, Вадима Раудштейна, Сергея Лаврова, Андрея Давыдова, Владимира Антонова. Объединение «Гармония», «Радость», «Маячок», «Солнышко» и «Солнечный круг» профинансированы из средств Сергея Бурлая, Станислава Зыкина, Сергея Овсянникова, Виктора Старикова, Галины Масликовой, Ирины Пудовкиной и других депутатов.

Если за два года полностью депутаты отдадут деньги, то вопрос по окнам будет закрыт. Это примерно 35 миллионов рублей, — отметил спикер думы Вадим Раудштейн на заседании комиссии по местному самоуправлению.
В думе обсудили «депутатские» миллионыВ думе обсудили «депутатские» миллионы
В думе обсудили «депутатские» миллионы
Фото: tagilcity.ru

В целом исполнение по программе «депутатский миллион» составляет 82,1%. Как отметила начальник финансового управления Марина Кудрявцева, за 9 месяцев это хороший результат.

Из интересных приобретений — балалайка за 23 тысячи для Детской музыкальной школы № 3 им. Н. И. Привалова, тиражирование настольной игры «Парные картинки» в рамках проекта «Сказы дедушки Музея» для музея-заповедника за 80 тысяч рублей, ремонт кабинета физики за 200 тысяч рублей в Политехнической гимназии и покупка ноутбука для главы Висимо-Уткинска.

Чиновники и депутаты Нижнего Тагила пинали, стреляли и убегали
Узнать подробнее
Читайте также:
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?Депутаты выступили за повышение призывного возраста. Кто был против?«Деяние предыдущего главы?». Что сказали депутаты ГГО об отказе отстранять Летникова
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Городская дума#Депутаты#Депутат#Дума#Администрация Нижнего Тагила#Юлия Степанова#Миллион
Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
20 сентября, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
Вчера, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу
Сегодня, 09:14
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 13:10
Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей
Сегодня, 06:42