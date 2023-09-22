Балалайка, ноутбук и бронированные окна: куда тратят миллионы депутаты Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Ежегодно каждый из депутатов получает возможность потратить по миллиону рублей из резервного фонда бюджета Нижнего Тагила. Этот проект мэрия города финансирует много лет: таким образом депутаты исполняют наказы избирателей. Технически, это своеобразное перераспределение средств в одном и том же бюджете. Если муниципальное учреждение обращается к депутату, то средства расходуются из «депутатского» миллиона.
В 2023 году наиболее популярной статьей расходов стала замена окон в дошкольных и образовательных учреждениях. В среднем ремонт оконных блоков стоит порядка 200 тысяч рублей. И это не прихоть учреждений, это новые требования безопасности.
Окна сейчас не простые. Во-первых, требование по антитеррористической защищенности — окна из бронированного стекла. Во-вторых, иная конфигурация, форточное открытие — с рычагом вверху. То, что мы тратили ранее, сейчас делается все по новой. Ужесточаются требования пожарной безопасности, — пояснила директор школы №32 Галина Масликова.
Объединение детских садов «Детство» получили средства от Алексея Балыбердина, Гаджи Абдулова, Дмитрия Скоропупова, Ирины Артамоновой, Вадима Раудштейна, Сергея Лаврова, Андрея Давыдова, Владимира Антонова. Объединение «Гармония», «Радость», «Маячок», «Солнышко» и «Солнечный круг» профинансированы из средств Сергея Бурлая, Станислава Зыкина, Сергея Овсянникова, Виктора Старикова, Галины Масликовой, Ирины Пудовкиной и других депутатов.
Если за два года полностью депутаты отдадут деньги, то вопрос по окнам будет закрыт. Это примерно 35 миллионов рублей, — отметил спикер думы Вадим Раудштейн на заседании комиссии по местному самоуправлению.
В целом исполнение по программе «депутатский миллион» составляет 82,1%. Как отметила начальник финансового управления Марина Кудрявцева, за 9 месяцев это хороший результат.
Из интересных приобретений — балалайка за 23 тысячи для Детской музыкальной школы № 3 им. Н. И. Привалова, тиражирование настольной игры «Парные картинки» в рамках проекта «Сказы дедушки Музея» для музея-заповедника за 80 тысяч рублей, ремонт кабинета физики за 200 тысяч рублей в Политехнической гимназии и покупка ноутбука для главы Висимо-Уткинска.