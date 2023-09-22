Балалайка, ноутбук и бронированные окна: куда тратят миллионы депутаты Нижнего Тагила

Ежегодно каждый из депутатов получает возможность потратить по миллиону рублей из резервного фонда бюджета Нижнего Тагила. Этот проект мэрия города финансирует много лет: таким образом депутаты исполняют наказы избирателей. Технически, это своеобразное перераспределение средств в одном и том же бюджете. Если муниципальное учреждение обращается к депутату, то средства расходуются из «депутатского» миллиона.