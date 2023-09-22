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Депутатские миллионы, дистант и цыганка-обманщица в Нижнем Тагиле

Депутатские миллионы, дистант и цыганка-обманщица в Нижнем Тагиле

22 сентября 2023, 16:00
Фото: Midjourney
Житель Нижнего Тагила уже два месяца ожидает вызова на СВО, цыганка обманула продавца в цветочном магазине на 5 тысяч рублей, а депутаты тратят свои миллионы в основном на замену окон. Об этих и других интересных событиях читайте в подборке TagilCity.ru.

Житель Нижнего Тагила Алексей около двух месяцев назад подал документы в военкомат Екатеринбурга на заключение контракта для службы на СВО. Однако вызова он до сих пор не получил. Сам мужчина является гражданином Казахстана, но у него есть вид на жительство. Алексей отметил, что ему обещали позвонить, но этого не случилось. Тогда мужчина позвонил сам. Ему ответили, что нужно ждать.

Житель Нижнего Тагила два месяца ждет от военкомата вызова на СВО
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Каждый депутат Нижнего Тагила выделил средства на ремонт окон в детских садах и школах из своего миллиона. Это самая популярная статья расходов. Потратить миллион депутаты имеют право раз в год. Средства выделяются из резервного фонда. В среднем ремонт обходится в 200 тысяч рублей. Интересными приобретениями стали — балалайка за 23 тысячи рублей, тиражирование настольной игры и покупка ноутбука.

Балалайка, ноутбук и бронированные окна: куда тратят миллионы депутаты Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле часть классов в школах закрываются на карантин. Причиной стала высокая заболеваемость. По данным на 20 сентября 2023 года, уже закрыты 70 классов в 26 учебных учреждениях. Всего на больничном находятся почти 4 тысячи детей. В детских садах на карантине находятся 506 человек, а на больничных — 1710 детей.

Дистант в 70 классах и карантины в садиках: в Нижнем Тагиле болеет свыше 5 700 детей
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На Исинском тракте в Нижнем Тагиле завершается ремонт. На данный момент рабочие устанавливают дорожные знаки и наносят разметку. Кроме того, на новой дороге оборудованы пешеходные переходы и искусственные неровности. Пока без асфальта осталась только парковка перед выездом к пруду.

На Исинском тракте в Тагиле установили дорожные знаки и искусственные неровности
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Владелица цветочного магазина в Нижнем Тагиле рассказала о женщине с цыганской внешностью, которая хитростью оставила продавца без пятитысячной купюры. Обращаться в полицию пострадавшие не стали. Женщина купила товар за 130 рублей и подала для оплаты пятитысячную купюру. В результате она ушла со сдачей и ассигнацией.

Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей
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