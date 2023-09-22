Депутатские миллионы, дистант и цыганка-обманщица в Нижнем Тагиле

Житель Нижнего Тагила Алексей около двух месяцев назад подал документы в военкомат Екатеринбурга на заключение контракта для службы на СВО. Однако вызова он до сих пор не получил. Сам мужчина является гражданином Казахстана, но у него есть вид на жительство. Алексей отметил, что ему обещали позвонить, но этого не случилось. Тогда мужчина позвонил сам. Ему ответили, что нужно ждать.