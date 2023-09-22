Депутатские миллионы, дистант и цыганка-обманщица в Нижнем Тагиле

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Житель Нижнего Тагила Алексей около двух месяцев назад подал документы в военкомат Екатеринбурга на заключение контракта для службы на СВО. Однако вызова он до сих пор не получил. Сам мужчина является гражданином Казахстана, но у него есть вид на жительство. Алексей отметил, что ему обещали позвонить, но этого не случилось. Тогда мужчина позвонил сам. Ему ответили, что нужно ждать.
Каждый депутат Нижнего Тагила выделил средства на ремонт окон в детских садах и школах из своего миллиона. Это самая популярная статья расходов. Потратить миллион депутаты имеют право раз в год. Средства выделяются из резервного фонда. В среднем ремонт обходится в 200 тысяч рублей. Интересными приобретениями стали — балалайка за 23 тысячи рублей, тиражирование настольной игры и покупка ноутбука.
В Нижнем Тагиле часть классов в школах закрываются на карантин. Причиной стала высокая заболеваемость. По данным на 20 сентября 2023 года, уже закрыты 70 классов в 26 учебных учреждениях. Всего на больничном находятся почти 4 тысячи детей. В детских садах на карантине находятся 506 человек, а на больничных — 1710 детей.
На Исинском тракте в Нижнем Тагиле завершается ремонт. На данный момент рабочие устанавливают дорожные знаки и наносят разметку. Кроме того, на новой дороге оборудованы пешеходные переходы и искусственные неровности. Пока без асфальта осталась только парковка перед выездом к пруду.
Владелица цветочного магазина в Нижнем Тагиле рассказала о женщине с цыганской внешностью, которая хитростью оставила продавца без пятитысячной купюры. Обращаться в полицию пострадавшие не стали. Женщина купила товар за 130 рублей и подала для оплаты пятитысячную купюру. В результате она ушла со сдачей и ассигнацией.