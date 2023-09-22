Детское питание в Свердловской области стало дешевле

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Так, стоимость фруктово-ягодного консервированного питания снизилась до 478 рублей за килограмм, а килограмм овощного питания теперь стоит 611 рублей, рассказали в Свердловскстате.
При этом детские сухие смеси, наоборот, подорожали на 1,23%. Теперь их стоимость — 1128 рублей за килограмм. Кроме того, в регионе стали дешевле молоко и творог на 0,11% и на 0,98%.
Напомним, ранее сообщали, что в Свердловской области с 28 августа по 3 сентября 2023 года увеличилась стоимость муки, яиц и молока.