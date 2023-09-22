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Детское питание в Свердловской области стало дешевле

Детское питание в Свердловской области стало дешевле

22 сентября 2023, 04:48
В Свердловской области снизились цены на детское питание более, чем на 2% с 11 по 18 сентября 2023 года.

Так, стоимость фруктово-ягодного консервированного питания снизилась до 478 рублей за килограмм, а килограмм овощного питания теперь стоит 611 рублей, рассказали в Свердловскстате.

При этом детские сухие смеси, наоборот, подорожали на 1,23%. Теперь их стоимость — 1128 рублей за килограмм. Кроме того, в регионе стали дешевле молоко и творог на 0,11% и на 0,98%.

Напомним, ранее сообщали, что в Свердловской области с 28 августа по 3 сентября 2023 года увеличилась стоимость муки, яиц и молока.

Молоко, яйца и мука подорожали в Свердловской области
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