tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Дистант из-за болезни четырех тысяч детей введен в 70 классах в Нижнем Тагиле

Дистант в 70 классах и карантины в садиках: в Нижнем Тагиле болеет свыше 5 700 детей

22 сентября 2023, 13:35
Фото: Midjourney

Дистант из-за болезни четырех тысяч детей введен в 70 классах в Нижнем Тагиле

Некоторые классы в школах Нижнего Тагила закрываются на карантин, так как многие дети болеют простудными заболеваниями. Учеников отправляют на дистанционное обучение.

По данным на 20 сентября 2023 года из-за детей, заболевшими ОРВИ, закрыто 70 классов в 26 учебных учреждениях.

В школы зачислено 40 874 человек, из них посещают — 36 875детей. На больничном находятся 3 999 учащихся (9,7%) — рассказали редакции TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.

Кроме того, в детских садах на карантин в Нижнем Тагиле высажены 506 человек. На больничном — 1 710 детей (9,2%).

Рост уровня заболеваемости в детсадах за неделю составил 135 человек, в школах — 678 учащихся.

Сегодня были на приеме в больнице с детсадовцем. Принимали всех, кто были в очереди. Все сидят, много кому талончики просто не достались. Половина школьников, обычно их намного меньше. Средние, старшие классы, огромное количество, — рассказала TagilCity.ru жительница Тагила Светлана.

Между тем, в ДГБ Нижнего Тагила опровергла высокую заболеваемость ОРВИ, а родителям приходится долго дозваниваться, чтобы вызвать ребенку врача на дом.

В детской больнице Нижнего Тагила опровергли высокую заболеваемость ОРВИ
Узнать подробнее
Читайте также:
Где и когда в Нижнем Тагиле можно сделать прививку от гриппаОколо 40 тысяч свердловчан заразились ОРВИ за прошедшую неделюВ Нижнем Тагиле стартовала вакцинация от гриппа
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Грипп#Здоровье#Школа#Заболеваемость#ОРВИ#Евгения Сафина#Дистант
Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
20 сентября, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
Вчера, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу
Сегодня, 09:14
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 13:10
Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей
Сегодня, 06:42