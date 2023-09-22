Дистант в 70 классах и карантины в садиках: в Нижнем Тагиле болеет свыше 5 700 детей

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
По данным на 20 сентября 2023 года из-за детей, заболевшими ОРВИ, закрыто 70 классов в 26 учебных учреждениях.
В школы зачислено 40 874 человек, из них посещают — 36 875детей. На больничном находятся 3 999 учащихся (9,7%) — рассказали редакции TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.
Кроме того, в детских садах на карантин в Нижнем Тагиле высажены 506 человек. На больничном — 1 710 детей (9,2%).
Рост уровня заболеваемости в детсадах за неделю составил 135 человек, в школах — 678 учащихся.
Сегодня были на приеме в больнице с детсадовцем. Принимали всех, кто были в очереди. Все сидят, много кому талончики просто не достались. Половина школьников, обычно их намного меньше. Средние, старшие классы, огромное количество, — рассказала TagilCity.ru жительница Тагила Светлана.
Между тем, в ДГБ Нижнего Тагила опровергла высокую заболеваемость ОРВИ, а родителям приходится долго дозваниваться, чтобы вызвать ребенку врача на дом.