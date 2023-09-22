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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Эксперты Perspectum Awards рассказали, чего ждут от конкурсных работ

Эксперты Perspectum Awards рассказали, чего ждут от конкурсных работ

22 сентября 2023, 13:50
Фото: пресс-служба Perspectum Awards
До 29 сентября продолжается прием работ на конкурс Perspectum Awards для рекламных и маркетинговых агентств. Медиахолдинг 1MI официально поддерживает этот конкурс в качестве информационного партнёра.

Организаторы конкурса внесли 7 новых номинаций в разделы технологий, trade-маркетинга и GR, пишет properm.ru.

Руководитель направления технологий Event Lab СберМаркетинга Константин Поляничев подчеркнул, что жюри ожидает от участников работу, обладающую функциональными и прикладными характеристиками.

По словам Поляничева, сейчас наблюдается рост проектов российских компаний, связанных с использованием сервисов нейросетей в маркетинге. Это может считаться началом новой эпохи, когда бренды не боятся сотрудничать с искусственным интеллектом. Возможности для инноваций в связи с этим огромны.

Эксперт отметил, что основным трендом является использование нейросетей для генерации идей, графических материалов, шаблонов. Он также заявил, что Midjourney и Kandinsky 2.1 от Сбера частично заменили дизайнеров и арт-директоров. Виртуальные ассистенты, обучаемые искусственным интеллектом, также успешно применяются.

Вице-президент РАМУ и президент BeeTL Лариса Фортуна отметила, что в сфере trade marketing клиентам сейчас особенно важны «быстрые» результаты. Она добавила, что в этом году хотелось бы видеть на конкурсе больше участников и новых идей.

Фортуна пожелала участникам конкурса не бояться представлять проекты, в которые они вложили средства и время. Участие в самом конкурсе — уже серьезное стимулирование для развития.

Напомним, что Perspectum Awards входит в списки самых творческих агентств АКАР — 2023. Участие в этом проекте приносит 3 балла в категории «Маркетинговые услуги».

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