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Глава правительства Мишустин отметил успехи РАНХиГС в подготовке руководящих кадров

Глава правительства Мишустин отметил успехи РАНХиГС в подготовке руководящих кадров

22 сентября 2023, 09:30
Фото: пресс-служба РАНХиГС
22 сентября в основном кампусе РАНХиГС, а также в филиалах вуза по всей стране прошли праздничные мероприятия в честь дня рождения Президентской академии.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель Администрации Президента Антон Вайно поздравили профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов вуза с праздником. Мишустин особо отметил вклад вуза в подготовку руководящих кадров высшего звена, пишет gorod55.ru.

По его словам, среди выпускников вуза — видные общественные и государственные деятели, представители правительства, а также главы регионов и топ-менеджеры крупных компаний.

«РАНХиГС — уникальный вуз, ведущий научно-образовательный центр, признанный лидер в подготовке управленческой элиты, руководящих кадров высшего звена. Многие годы академия является, без преувеличения, кузницей министров», — подчеркнул глава кабмина.

Антон Вайно заявил, что РАНХиГС заслуженно входит в число ведущих учебных центров России, а также вносит огромный вклад в развитие кадрового потенциала органов власти.

На мероприятие была приглашена Кристина Куля — участница двух сезонов проекта «Пишем будущее» президентской платформы «Россия — страна возможностей», ученица Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии». Напомним, ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным она сообщила о мечте поступить в Президентскую академию.

В рамках торжества по случаю Дня академии состоялись встречи с известными персонами из мира науки и медиа, разговоры с успешными выпускниками, спортивные соревнования на физических и цифровых площадках, танцевальные и художественные конкурсы талантов.

Одним из ярких событий празднования стал Всероссийский фестиваль граффити «Место силы». На него прибыли более 40 художников из 20 команд со всей России. Среди них именитые мировые и российские граффитисты — Илья Робе, Rasko, дуэт Твесо & Нан, Дмитрий Лёвочкин и Андрей Ведро.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в рамках Дня академии представил Клуб выпускников. Организация будет помогать выпускникам раскрывать свой потенциал, получать новые знания, расширять карьерные возможности, приумножать социальный капитал, оказывать помощь в установлении новых партнерств, а также обеспечивать доступ к ресурсам, взаимной поддержке и опыту других членов клуба.

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