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Updated Сегодня, 11:37

Ликвидацию токсичного шламонакопителя на Кушвинском тракте обсудят в Нижнем Тагиле

Ликвидацию токсичного шламонакопителя на Кушвинском тракте обсудят в Нижнем Тагиле

22 сентября 2023, 11:35
Фото: Midjourney
С 25 сентября по 26 октября жители Нижнего Тагила смогут дать свою оценку воздействию на окружающую среду брошенного шламонакопителя токсичных отходов Высокогорского механического завода в районе Кушвинского тракта. Его намерены ликвидировать, но прежде предстоит пройти ряд обязательных процедур.

Постановление об общественных обсуждениях вновь опубликовала мэрия Нижнего Тагила. Согласно документу, проведение опроса инициировал подрядчик ООО «Техноспас-строй», который будет заниматься ликвидацией шламонакопителя. Вопросы к тагильчанам затрагивают мнение о планируемой деятельности, а также предлагается оставить свои комментарии. Анкету можно отправлять в электронном и письменном виде.

Добавим, что решение о ликвидации шламонакопителя вынес суд после иска Нижнетагильской природоохранной прокуратуры. Место для шлама ранее появилось в результате деятельности Высокогорского механического завода, ликвидированного в 2007 году. Объем токсичных накоплений составляет 1,5 тысячи тонн, из эксплуатации объект для размещения отходов был выведен в 1983 год — ровно 40 лет назад. Рекультивирован он не был, поясняли в природоохранной прокуратуре. Ведомство потребовало восстановить права граждан на благоприятные условия окружающей среды. Там выявляли превышения ПДК: атмосфера загрязнялась калием, мышьяком и другими веществами. Шламонакопитель в Нижнем Тагиле необходимо включить в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидировать.

Результаты опроса, проведенного в Нижнем Тагиле, войдут в проект, подлежащий государственной экологической экспертизе федерального уровня, сообщается в документе, опубликованном мэрией города.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Прокуратура#Свердловская область#Природоохранная прокуратура#Вмз#Юлия Степанова#Шламонакопитель
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