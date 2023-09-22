Ликвидацию токсичного шламонакопителя на Кушвинском тракте обсудят в Нижнем Тагиле

Добавим, что решение о ликвидации шламонакопителя вынес суд после иска Нижнетагильской природоохранной прокуратуры. Место для шлама ранее появилось в результате деятельности Высокогорского механического завода, ликвидированного в 2007 году. Объем токсичных накоплений составляет 1,5 тысячи тонн, из эксплуатации объект для размещения отходов был выведен в 1983 год — ровно 40 лет назад. Рекультивирован он не был, поясняли в природоохранной прокуратуре. Ведомство потребовало восстановить права граждан на благоприятные условия окружающей среды. Там выявляли превышения ПДК: атмосфера загрязнялась калием, мышьяком и другими веществами. Шламонакопитель в Нижнем Тагиле необходимо включить в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидировать.