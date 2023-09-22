Мишустин выделил 85 млн рублей детским лагерям Свердловской области

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Деньги предназначаются для строительства быстровозводимых корпусов в детских загородных лагерях региона, сообщает департамент информационной политики региона.
По два таких корпуса появятся в лагерях «Юность» и «Уральские самоцветы». Уже скоро порядка 150 учеников школ региона заедут в новые корпуса. Первая смена запланирована на декабрь 2023 года.
Постройки оснастят мебелью, игровыми зонами, отдельными санузлами во комнатах, гладильными комнатами и сушилками.