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Мишустин выделил 85 млн рублей детским лагерям Свердловской области

Мишустин выделил 85 млн рублей детским лагерям Свердловской области

22 сентября 2023, 09:38
Фото: Midjourney
Детские лагеря Свердловской области получат 85 млн рублей. Средства выделил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Деньги предназначаются для строительства быстровозводимых корпусов в детских загородных лагерях региона, сообщает департамент информационной политики региона.

По два таких корпуса появятся в лагерях «Юность» и «Уральские самоцветы». Уже скоро порядка 150 учеников школ региона заедут в новые корпуса. Первая смена запланирована на декабрь 2023 года.

Постройки оснастят мебелью, игровыми зонами, отдельными санузлами во комнатах, гладильными комнатами и сушилками.

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#Экономика#Свердловская область#Мебель#Строительство#Школы#Ученики#Санузлы#Детские лагеря#Дарья Сорокина#Мишустин#Корпусы#Лагерь Юность#Лагерь Уральские самоцветы#Игровые зоны#Гладильные комнаты#Сушилки
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