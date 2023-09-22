На дебошира с револьвером из Каменска-Уральского завели дело об угрозе убийством

Напомним, 22 сентября свердловчанин захватил подъезд дома в Каменске-Уральском, пытаясь ворваться в квартиру к бывшей жене и попутно угрожая самоубийством. Как уточнили в МВД, с собой у него был сигнальный револьвер, переделанный в боевое оружие. Telegram-канал Ural Mash сообщал, что при задержании злоумышленника ранили гранатой — в полиции лишь подтвердили, что сейчас он находится в больнице под надзором силовиков.