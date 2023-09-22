tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Вооруженному слесарю из Каменска-Уральского грозит срок за угрозу убийством

На дебошира с револьвером из Каменска-Уральского завели дело об угрозе убийством

22 сентября 2023, 11:14
Фото: 1MI

Вооруженному слесарю из Каменска-Уральского грозит срок за угрозу убийством

В отношении 43-летнего жителя Каменска-Уральского, устроившего вооруженный дебош в подъезде жилого дома, завели уголовное дело об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК).

Как сообщил начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, отдельно мужчине может грозить срок за незаконное хранение оружия — сейчас решается вопрос о возбуждении дела по 222-й статье УК.

Напомним, 22 сентября свердловчанин захватил подъезд дома в Каменске-Уральском, пытаясь ворваться в квартиру к бывшей жене и попутно угрожая самоубийством. Как уточнили в МВД, с собой у него был сигнальный револьвер, переделанный в боевое оружие. Telegram-канал Ural Mash сообщал, что при задержании злоумышленника ранили гранатой — в полиции лишь подтвердили, что сейчас он находится в больнице под надзором силовиков.

В полиции раскрыли подробности задержания дебошира в подъезде в Каменске-Уральском
Узнать подробнее
Читайте также:
«Слышали взрыв гранаты»: в Каменске-Уральском полиция задержала вооруженного мужчинуВ Каменске-Уральском полиция оцепила дом с пьяным вооруженным мужчинойВ Каменске-Уральском пенсионер захватил подъезд и угрожает застрелиться
#Происшествия#Каменск-Уральский#Полиция#Криминал#Оружие#Угроза убийством#Самодельное оружие#Огнестрельное оружие#Григорий Орлов
Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
20 сентября, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
Вчера, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу
Сегодня, 09:14
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 13:10
Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей
Сегодня, 06:42