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Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

На дороге Екатеринбурга сделали «вафельную» разметку

На дороге Екатеринбурга сделали «вафельную» разметку

22 сентября 2023, 10:24
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге появилась «вафельная» разметка на перекрестке улиц Крауля — Токарей.

На этой неделе на дорогах Екатеринбурга стали наносить желтую разметку в целях обеспечения безопасности водителей и пешеходов на дорогах, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Так, автомобилистам запрещено выезжать на перекресток, если впереди образуется пробка, которая мешает проехать дальше. За остановку на «вафельной» разметке водителей будут штрафовать на тысячу рублей.

Вскоре в Екатеринбурге планируют аналогичную разметку сделать на перекрестке улиц Малышева — Восточная.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Исинском тракте, где проводится ремонт, появились пешеходные переходы, а также искусственные неровности.

На Исинском тракте в Тагиле установили дорожные знаки и искусственные неровности
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#Город#Безопасность#ГИБДД#Дороги#Дорожная разметка#Перекресток#Штрафы#Разметка#Улицы#Безопасность движения#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Пробки#Вафельная разметка
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