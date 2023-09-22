На дороге Екатеринбурга сделали «вафельную» разметку

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
На этой неделе на дорогах Екатеринбурга стали наносить желтую разметку в целях обеспечения безопасности водителей и пешеходов на дорогах, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Так, автомобилистам запрещено выезжать на перекресток, если впереди образуется пробка, которая мешает проехать дальше. За остановку на «вафельной» разметке водителей будут штрафовать на тысячу рублей.
Вскоре в Екатеринбурге планируют аналогичную разметку сделать на перекрестке улиц Малышева — Восточная.
Напомним, в Нижнем Тагиле на Исинском тракте, где проводится ремонт, появились пешеходные переходы, а также искусственные неровности.