На Исинском тракте в Тагиле установили дорожные знаки и искусственные неровности

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Замена покрытия Исинского тракта до поворота на Иван-озеро завершено. Незаасфальтированной осталась лишь парковка перед выездом к пруду.
На сегодняшний день рабочие наносят разметку и устанавливают дорожные знаки. В нескольких местах Исинского тракта у коллективных садов появились пешеходные переходы и искусственные неровности.
Ремонт дороги проходил в два этапа. В 2022 году был отремонтирован участок от улицы Зари до поворота на родник. В этом году подрядчик заасфальтировал остальную часть тракта до пруда. Стоимость работ составила 100 млн рублей. В эту сумму также вошло восстановление пешеходной тропы. Благоустройством остальной части дороги займется Горноуральский округ. Ремонт продлится три года и будет стоить 61,2 млн рублей.
Кроме того, отремонтирован будет мост через реку Иса, который ведет к коллективным садам. Стоимость восстановления составит 57,5 млн рублей. В 2021 году мост был поврежден в результате ливней, а позже — в 2022 году — в результате ДТП.