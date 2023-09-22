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Published Сегодня, 09:16

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На Исинском тракте в Тагиле установили дорожные знаки и искусственные неровности

На Исинском тракте в Тагиле установили дорожные знаки и искусственные неровности

22 сентября 2023, 09:16
Фото: tagilcity.ru
Ремонт автодороги на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подходит к концу. Сейчас рабочие устанавливают дорожные знаки и наносят разметку. Также на новой дороге появились пешеходные переходы и искусственные неровности.

Замена покрытия Исинского тракта до поворота на Иван-озеро завершено. Незаасфальтированной осталась лишь парковка перед выездом к пруду.

Незаасфальтированная парковка у въезда на Иван-озероНезаасфальтированная парковка у въезда на Иван-озеро
Незаасфальтированная парковка у въезда на Иван-озероНезаасфальтированная парковка у въезда на Иван-озеро
Незаасфальтированная парковка у въезда на Иван-озероНезаасфальтированная парковка у въезда на Иван-озеро
Незаасфальтированная парковка у въезда на Иван-озеро
Фото: tagilcity.ru

На сегодняшний день рабочие наносят разметку и устанавливают дорожные знаки. В нескольких местах Исинского тракта у коллективных садов появились пешеходные переходы и искусственные неровности.

Нанесение разметки на Исинском трактеНанесение разметки на Исинском тракте
Нанесение разметки на Исинском трактеНанесение разметки на Исинском тракте
Нанесение разметки на Исинском трактеНанесение разметки на Исинском тракте
Нанесение разметки на Исинском тракте
Фото: tagilcity.ru

Ремонт дороги проходил в два этапа. В 2022 году был отремонтирован участок от улицы Зари до поворота на родник. В этом году подрядчик заасфальтировал остальную часть тракта до пруда. Стоимость работ составила 100 млн рублей. В эту сумму также вошло восстановление пешеходной тропы. Благоустройством остальной части дороги займется Горноуральский округ. Ремонт продлится три года и будет стоить 61,2 млн рублей.

Три года будут ремонтировать Исинский тракт на территории Горноуральского ГО
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Кроме того, отремонтирован будет мост через реку Иса, который ведет к коллективным садам. Стоимость восстановления составит 57,5 млн рублей. В 2021 году мост был поврежден в результате ливней, а позже — в 2022 году — в результате ДТП.

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