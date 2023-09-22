На Исинском тракте в Тагиле установили дорожные знаки и искусственные неровности

Ремонт дороги проходил в два этапа. В 2022 году был отремонтирован участок от улицы Зари до поворота на родник. В этом году подрядчик заасфальтировал остальную часть тракта до пруда. Стоимость работ составила 100 млн рублей. В эту сумму также вошло восстановление пешеходной тропы. Благоустройством остальной части дороги займется Горноуральский округ. Ремонт продлится три года и будет стоить 61,2 млн рублей.