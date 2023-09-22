На подсветку в Екатеринбурге будет потрачено около 35 миллионов

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
В газоне в Историческом сквере установят световые палочки, на улице Вайнера появится праздничная подсветка, а также подсветка деревьев, сообщается в документации о закупке.
Поставщик должен разработать и запрограммировать не менее семи сценариев для режимов: повседневный, музыкальный фестиваль «Ночь музыки», новогодние праздники, День города, FORUM 100+ TechnoBuild, День России и День победы.
Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле на 10 старых домах в центре города появится архитектурная подсветка. На реализацию проекта выделят 400 тысяч рублей.