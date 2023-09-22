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Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

На подсветку в Екатеринбурге будет потрачено около 35 миллионов

На подсветку в Екатеринбурге будет потрачено около 35 миллионов

22 сентября 2023, 03:22
Фото: 1MI
В центре Екатеринбурга установят новую подсветку, которая обойдется почти в 35 миллионов рублей. Она появится на улице Вайнера, в Историческом сквере и в Банковском переулке.

В газоне в Историческом сквере установят световые палочки, на улице Вайнера появится праздничная подсветка, а также подсветка деревьев, сообщается в документации о закупке.

Поставщик должен разработать и запрограммировать не менее семи сценариев для режимов: повседневный, музыкальный фестиваль «Ночь музыки», новогодние праздники, День города, FORUM 100+ TechnoBuild, День России и День победы.

Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле на 10 старых домах в центре города появится архитектурная подсветка. На реализацию проекта выделят 400 тысяч рублей.

Архитектурная подсветка появится еще на 10 домах в центре Нижнего Тагила
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