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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 11:59

Свердловские промышленники обвинили родителей в дефиците кадров на заводах

«Надо учить родителей»: уральские промышленники объяснили кадровый голод на заводах

22 сентября 2023, 11:43
Фото: 1MI

Свердловские промышленники обвинили родителей в дефиците кадров на заводах

В том, что свердловская промышленность остро нуждается в кадрах, среди прочих виноваты родители, которые не просвещают детей о преимуществах работы на заводах.

Такого мнения придерживается вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова — по ее словам, родители должны мотивировать детей получать техническое образование. Также для школьников необходимо организовывать профориентационные занятия, где будут разъяснять плюсы современной промышленности.

Нужно рассказывать о том, что такое современное производство, современный инженер, современный конструктор, — цитирует Кансафарову издание ЕАН.

В свою очередь вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский назвал ключевой причиной кадрового голода в промышленной отрасли демографическую ситуацию, из-за которой страдает весь рынок труда.

Ранее о нехватке работников в сфере ОПК заявил уральский полпред Владимир Якушев. Решение проблемы, по его мнению, кроется в расширении сотрудничества предприятий и вузов.

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#Экономика#Свердловская область#Образование#Промышленность#Промышленные предприятия#Дефицит кадров#Григорий Орлов
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