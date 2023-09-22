«Надо учить родителей»: уральские промышленники объяснили кадровый голод на заводах

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Такого мнения придерживается вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова — по ее словам, родители должны мотивировать детей получать техническое образование. Также для школьников необходимо организовывать профориентационные занятия, где будут разъяснять плюсы современной промышленности.
Нужно рассказывать о том, что такое современное производство, современный инженер, современный конструктор, — цитирует Кансафарову издание ЕАН.
В свою очередь вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский назвал ключевой причиной кадрового голода в промышленной отрасли демографическую ситуацию, из-за которой страдает весь рынок труда.
Ранее о нехватке работников в сфере ОПК заявил уральский полпред Владимир Якушев. Решение проблемы, по его мнению, кроется в расширении сотрудничества предприятий и вузов.