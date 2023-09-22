Под Нижним Тагилом идут учения ракетных войск

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Военные отрабатывают навыки маневренности во время освоения новых патрульных районов. Также отрабатывается противодействие диверсиям в условиях радиопомех, которые устраивает противник, рассказали в пресс-службе Минобороны.
Для того, чтобы бороться с диверсантами, эксплуатируются вертолеты и противодиверсионные машины «Тайфун-М», в которые есть беспилотники.
Напомним, 21 сентября 2023 года в Лесном прошли антитеррористические учения, в которых участвовали сотрудники экстренных служб.