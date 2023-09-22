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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Под Нижним Тагилом идут учения ракетных войск

Под Нижним Тагилом идут учения ракетных войск

22 сентября 2023, 06:03
Фото: Midjourney
Под Нижним Тагилом стартовали ракетные учения. В мероприятии участвуют более трех тысяч военнослужащих в ракетных войсках.

Военные отрабатывают навыки маневренности во время освоения новых патрульных районов. Также отрабатывается противодействие диверсиям в условиях радиопомех, которые устраивает противник, рассказали в пресс-службе Минобороны.

Для того, чтобы бороться с диверсантами, эксплуатируются вертолеты и противодиверсионные машины «Тайфун-М», в которые есть беспилотники.

Напомним, 21 сентября 2023 года в Лесном прошли антитеррористические учения, в которых участвовали сотрудники экстренных служб.

В Лесном состоятся антитеррористические учения
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#Нижний Тагил#Мероприятие#Учения#Вертолет#Военнослужащие#Ракетные войска#Елизавета Зиборова#Воздушное судно#Беспилотники#Вертолеты#Тайфун-М#Радиопомехи#Маневренность#Патрульные районы
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