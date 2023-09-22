Пьяный житель Екатеринбурга грозился взорвать аэропорт Кольцово

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Такое действие он проделал, чтобы посмотреть, как стражи порядка вычисляют террористов. Мужчину оперативно вычислили и задержали. Он находился в нетрезвом состоянии, пишет telegram-канал SHOT.
Задержанному 50 лет. Из самолета он вышел, будучи навеселе, отмечает источник. Известно, что силовики проверили здание и не нашли взрывчатку.
Задержанный ранее судим за пьяную езду, а также за хулиганство, неуплату алиментов и за распитие алкоголя на улицах. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.