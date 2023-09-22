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Updated Сегодня, 08:27

Пьяный житель Екатеринбурга грозился взорвать аэропорт Кольцово

Пьяный житель Екатеринбурга грозился взорвать аэропорт Кольцово

22 сентября 2023, 08:25
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пьяный мужчина грозился взорвать аэропорт Кольцово ради шутки. Сделал это пассажир «Уральских авиалиний», прилетевший на родину из Санкт-Петербурга.

Такое действие он проделал, чтобы посмотреть, как стражи порядка вычисляют террористов. Мужчину оперативно вычислили и задержали. Он находился в нетрезвом состоянии, пишет telegram-канал SHOT.

Задержанному 50 лет. Из самолета он вышел, будучи навеселе, отмечает источник. Известно, что силовики проверили здание и не нашли взрывчатку.

Задержанный ранее судим за пьяную езду, а также за хулиганство, неуплату алиментов и за распитие алкоголя на улицах. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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