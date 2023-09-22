tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу

Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу

22 сентября 2023, 09:14
Фото: tagilcity.ru
Благоустройство пешеходной тропы вдоль Исинского тракта в Нижнем Тагиле завершено. На месте старого, разбитого покрытия появился новый асфальт, а вдоль дорожки установлены лавочки.

В этом году рабочие «УБТ-Сервис» закончили ремонт туристической тропы по Исинскому тракту. Теперь она проходит вдоль всей дороги и заканчивается у поворота на пруд.

Дорога для пешеходов здесь была проложена более 50 лет назад и ни разу капитально не ремонтировалась. В прошлом году подрядчик восстановил часть тропы, а в этом сезоне она была полностью доделана и теперь идет до поворота на Иван-озеро.

Туристическая тропа вдоль Исинского трактаТуристическая тропа вдоль Исинского тракта
Туристическая тропа вдоль Исинского трактаТуристическая тропа вдоль Исинского тракта
Туристическая тропа вдоль Исинского трактаТуристическая тропа вдоль Исинского тракта
Туристическая тропа вдоль Исинского тракта
Фото: tagilcity.ru

Помимо нового покрытия на тропе появились деревянные лавочки. Дорогу уже активно используют и пешеходы, и любители пробежек на свежем воздухе, и велосипедисты. Последние отмечают, что с ремонтом тропы повысилась безопасность езды, так как теперь не приходится передвигаться по автомобильной дороге.

Туристическая тропа вдоль Исинского трактаТуристическая тропа вдоль Исинского тракта
Туристическая тропа вдоль Исинского тракта
Фото: tagilcity.ru
Люблю прокатиться на велосипеде до пруда и обратно. Раньше приходилось ездить по дороге рядом с автомобилями. Тропа, конечно, была, но была в ужасном состоянии. Местами на ней даже вода стояла. Теперь стало намного удобнее кататься, — поделилась с TagilCity.ru любительница велосипедных прогулок Светлана.

Также жители отмечают, что рабочие не стали вырубать деревья, чтобы проложить дорожку строго по прямой линии, а обогнули их, не тронув.

Туристическая тропа вдоль Исинского трактаТуристическая тропа вдоль Исинского тракта
Туристическая тропа вдоль Исинского трактаТуристическая тропа вдоль Исинского тракта
Туристическая тропа вдоль Исинского тракта
Фото: tagilcity.ru

Напомним, ремонт Исинского тракта был начат в 2022 году, а в этом — участок от улицы Зари до Иван-озера будет отремонтирован полностью. Восстановлением остальной части дороги займется Горноуральский округ. Работы запланированы на три года. Сумма контракта составила 61,2 миллиона рублей.

На четверть снижена цена на ремонт Исинского тракта в Горноуральском ГО
Узнать подробнее
Читайте также:
Разрушенный ливнями и ДТП мост через реку Иса под Тагилом отремонтируют за 57,5 млнТри года будут ремонтировать Исинский тракт на территории Горноуральского ГОНовые лавочки появились вдоль пешеходной тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дорога#Город#Благоустройство#Ремонт#Анна Григорьева#Асфальт#Исинский тракт#Иван-озеро#Лавочки#Фоторепортаж
Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
20 сентября, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
Вчера, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 13:10
Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей
Сегодня, 06:42