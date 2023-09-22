Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В этом году рабочие «УБТ-Сервис» закончили ремонт туристической тропы по Исинскому тракту. Теперь она проходит вдоль всей дороги и заканчивается у поворота на пруд.
Дорога для пешеходов здесь была проложена более 50 лет назад и ни разу капитально не ремонтировалась. В прошлом году подрядчик восстановил часть тропы, а в этом сезоне она была полностью доделана и теперь идет до поворота на Иван-озеро.
Помимо нового покрытия на тропе появились деревянные лавочки. Дорогу уже активно используют и пешеходы, и любители пробежек на свежем воздухе, и велосипедисты. Последние отмечают, что с ремонтом тропы повысилась безопасность езды, так как теперь не приходится передвигаться по автомобильной дороге.
Люблю прокатиться на велосипеде до пруда и обратно. Раньше приходилось ездить по дороге рядом с автомобилями. Тропа, конечно, была, но была в ужасном состоянии. Местами на ней даже вода стояла. Теперь стало намного удобнее кататься, — поделилась с TagilCity.ru любительница велосипедных прогулок Светлана.
Также жители отмечают, что рабочие не стали вырубать деревья, чтобы проложить дорожку строго по прямой линии, а обогнули их, не тронув.
Напомним, ремонт Исинского тракта был начат в 2022 году, а в этом — участок от улицы Зари до Иван-озера будет отремонтирован полностью. Восстановлением остальной части дороги займется Горноуральский округ. Работы запланированы на три года. Сумма контракта составила 61,2 миллиона рублей.