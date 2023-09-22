Свердловчанин выбросил в окно диван и шкаф своей экс-супруги

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Известно, что супруги развелись и разделили через суд совместно нажитое имущество. В результате они сошлись на том, что женщине достались диван, шкаф, матрац, модульный набор шкафов и холодильник.
В определенный день экс-жена приехала в квартиру к бывшему супругу, чтобы забрать эту мебель, но внутрь он ее не впустил, сообщает свердловский областной суд.
На следующий день мужчина выбросил со второго этажа своего дома всю эту мебель, она разбилась. Тогда женщина обратилась в суд и потребовала возместить ей ущерб.
В результате по суду с мужчины взыскали почти полмиллиона рублей в качестве возмещения убытков за порчу имущества. Он пытался обжаловать это решение, но безуспешно.