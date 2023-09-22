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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Свердловчанина обязали выплатить бывшей жене полмиллиона за порчу ее имущества

Свердловчанин выбросил в окно диван и шкаф своей экс-супруги

22 сентября 2023, 13:00
Фото: 1MI

Свердловчанина обязали выплатить бывшей жене полмиллиона за порчу ее имущества

Житель Свердловской области разбил шкаф и диван своей бывшей супруги, за что его оштрафовали на почти полмиллиона рублей.

Известно, что супруги развелись и разделили через суд совместно нажитое имущество. В результате они сошлись на том, что женщине достались диван, шкаф, матрац, модульный набор шкафов и холодильник.

В определенный день экс-жена приехала в квартиру к бывшему супругу, чтобы забрать эту мебель, но внутрь он ее не впустил, сообщает свердловский областной суд.

На следующий день мужчина выбросил со второго этажа своего дома всю эту мебель, она разбилась. Тогда женщина обратилась в суд и потребовала возместить ей ущерб.

В результате по суду с мужчины взыскали почти полмиллиона рублей в качестве возмещения убытков за порчу имущества. Он пытался обжаловать это решение, но безуспешно.

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#Происшествия#Свердловская область#Суд#Мебель#Диван#Развод#Возмещение ущерба#Дарья Сорокина#Шкаф
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