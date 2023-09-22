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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Свердловскстат: в июле средний заработок в регионе составил 62,7 тысячи рублей

Свердловскстат подсчитал средний размер зарплаты в июле 2023 года

22 сентября 2023, 15:57
Фото: 1MI

Свердловскстат: в июле средний заработок в регионе составил 62,7 тысячи рублей

В июле средняя зарплата в Свердловской области составила 62 718 рублей (54 564 рубля с учетом НДФЛ), что на 16,5% больше, чем в 2022 году.

По данным Свердловскстата, июль оказался самым прибыльным месяцем для уральских финансистов и страховщиков, заработавших в среднем 115,5 тысячи рублей. Также неплохие зарплаты имели ученые (101 тысяча рублей) и IT-специалисты (99 тысяч рублей). Средний заработок работников общепита вырос до 40,5 тысячи рублей (+38,1% за год).

Напомним, 1 октября этого года зарплаты свердловских бюджетников проиндексируют на 10,9%.

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#Экономика#Свердловская область#Зарплата#Зарплаты#Средняя зарплата#Свердловскстат#Григорий Орлов
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