Свердловскстат подсчитал средний размер зарплаты в июле 2023 года

По данным Свердловскстата, июль оказался самым прибыльным месяцем для уральских финансистов и страховщиков, заработавших в среднем 115,5 тысячи рублей. Также неплохие зарплаты имели ученые (101 тысяча рублей) и IT-специалисты (99 тысяч рублей). Средний заработок работников общепита вырос до 40,5 тысячи рублей (+38,1% за год).