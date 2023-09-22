Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Редакции TagilCity.ru предпринимательница пояснила, что женщина с цыганской внешностью приобрела товар за 130 рублей и в дальнейшем забрала и купюру в 5 тысяч и сдачу — 4870 рублей.
Зашла с 5000 мадам, сдачу получила 4870 и ушла со сдачей и своей купюрой. Сегодня администрация торгового центра предоставит нам фото с камер. Но смысла нет, это цыганка, — пояснила женщина корреспонденту редакции.
Хозяйка магазина не обратилась в полицию, потому что, по ее мнению, это не имеет смысла.
Нам сказали, смысла нет, они без роду и племени, никто их не будет искать, — сообщила тагильчанка.