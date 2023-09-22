tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей

Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей

22 сентября 2023, 06:42
Фото: Midjourney
Хозяйка цветочного магазина в Нижнем Тагиле пожаловалась на женщину, которая хитростью оставила продавца без пятитысячной купюры. Обращаться в полицию пострадавшие не стали.

Редакции TagilCity.ru предпринимательница пояснила, что женщина с цыганской внешностью приобрела товар за 130 рублей и в дальнейшем забрала и купюру в 5 тысяч и сдачу — 4870 рублей.

Зашла с 5000 мадам, сдачу получила 4870 и ушла со сдачей и своей купюрой. Сегодня администрация торгового центра предоставит нам фото с камер. Но смысла нет, это цыганка, — пояснила женщина корреспонденту редакции.

Хозяйка магазина не обратилась в полицию, потому что, по ее мнению, это не имеет смысла.

Нам сказали, смысла нет, они без роду и племени, никто их не будет искать, — сообщила тагильчанка.
Цыган украл у фермера в Нижнем Тагиле более 60 баранов и коз
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильчанину по прозвищу Цыган грозит до 5 лет колонии за избиение участковогоНедовольных поведением цыган жителей Верхней Пышмы разогнала полицияВ Нижнем Тагиле задержали цыган, подозреваемых в наркоторговле
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Полиция#Кража#Магазин#Цветы#Цыгане#Цыганка#Юлия Степанова#Инцидент
Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
20 сентября, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
Вчера, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу
Сегодня, 09:14
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 13:10