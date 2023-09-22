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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

Учителя школы №22 в Екатеринбурге рассказали о причинах увольнения

Учителя школы №22 в Екатеринбурге рассказали о причинах увольнения

22 сентября 2023, 10:20
Фото: Midjourney
После массового увольнения учителей из школы №22 в Екатеринбурге педагоги сами объяснили мотивы своего поступка. Они рассказали, что основная причина — хамство о стороны нового директора Ильи Смирнова.

Педагоги отметили, что требования к ним возросли, а те кто не выполнял новые поручения, оставался без премии и к тому же получал дополнительную рабочую нагрузку. В общей сложности из учреждения уволились 12 человек, пишет Е1.

Учительница Анастасия рассказала, что новый директор позволял себе кричать на нее и говорил всем, что тех, кто не согласен с ним, он будет «ломать».

Также, по словам педагогов, новый директор позволял себе курить прямо в учреждении. Еще одна учительница, Светлана, уволилась из-за того, что осталась без выплат за проведение ЕГЭ и ОГЭ. Также ей не оплатили несколько дней больничного.

По данным педагогов, одна из учительниц, которой больше 80 лет, пережила нервный срыв после общения с директором. Они сказали, что Илья Смирнов накричал на нее в грубой форме. Эта учительница также уволилась.

Уволенные педагоги отмечают, что в школу теперь их не пускают, хотя там остались некоторые их личные вещи.

Ранее директор учреждения признавал вину в конфликте с родителями.

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