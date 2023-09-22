В Екатеринбурге экстренно сел самолет Минобороны РФ

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», авиаинцидент произошел 21 сентября около 20:00. Самолет вылетел из аэропорта Кольцово в Ростов-на-Дону, но при взлете возникла неполадка — отключилась одна из навигационных систем. Через два часа после вылета судно благополучно вернулось в екатеринбургский аэропорт, его отправили на экспертизу.