tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Екатеринбурге экстренно приземлился военно-транспортный самолет

В Екатеринбурге экстренно сел самолет Минобороны РФ

22 сентября 2023, 09:34
Фото: 1MI

В Екатеринбурге экстренно приземлился военно-транспортный самолет

В Екатеринбурге экстренно приземлился тяжелый военно-транспортный самолет ИЛ-76М-90 — у воздушного судна отказала система навигации.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», авиаинцидент произошел 21 сентября около 20:00. Самолет вылетел из аэропорта Кольцово в Ростов-на-Дону, но при взлете возникла неполадка — отключилась одна из навигационных систем. Через два часа после вылета судно благополучно вернулось в екатеринбургский аэропорт, его отправили на экспертизу.

В начале сентября сообщалось, что пассажирский лайнер не смог вылететь из Екатеринбурга в Красноярск — тогда у самолета также отказала система навигации.

Читайте также:
Вылет рейса Сочи — Екатеринбург задержался почти на два часа из-за штормаПотерявшийся в самолете пистолет был возвращен пассажиру в ЕкатеринбургеЧетыре самолета внепланово приземлились в аэропорту Кольцово
#Происшествия#Самолет#Авиарейс#Авиация#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Авиаперевозки#Екатеринбург#Григорий Орлов
Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
20 сентября, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
Вчера, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу
Сегодня, 09:14
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 13:10
Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей
Сегодня, 06:42