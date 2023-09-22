В Екатеринбурге мужчина купил алкоголь и сигареты на чужие деньги

Мужчина, подобрав карточку на улице, забежал на крыльцо пивного магазина. При этом он пытался закрыть свое лицо от камер видеонаблюдения, однако запись его все равно зафиксировала, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.