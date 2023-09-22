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В Екатеринбурге мужчина купил алкоголь и сигареты на чужие деньги

В Екатеринбурге мужчина купил алкоголь и сигареты на чужие деньги

22 сентября 2023, 06:47
Фото: 1MI
Мужчина в Екатеринбурге потратил пять тысяч с чужой банковской карты на алкоголь и сигареты. Инцидент случился 12 сентября 2023 года.

Мужчина, подобрав карточку на улице, забежал на крыльцо пивного магазина. При этом он пытался закрыть свое лицо от камер видеонаблюдения, однако запись его все равно зафиксировала, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.

Видео: МВД по Екатеринбургу

Владелец карты, заметивший списание денег, обратился в полицию с заявлением. В ведомстве возбудили уголовное дело за кражу Сейчас устанавливается личность недобросовестного горожанина.

Напомним, в Екатеринбурге слесарь задержан по подозрению в краже карточки, с которой он сделал покупки на 11 тысяч рублей.

Слесарь в Екатеринбурге подозревается в краже банковской карты
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