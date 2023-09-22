В Екатеринбурге мужчина купил алкоголь и сигареты на чужие деньги

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:47
Мужчина, подобрав карточку на улице, забежал на крыльцо пивного магазина. При этом он пытался закрыть свое лицо от камер видеонаблюдения, однако запись его все равно зафиксировала, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.
Владелец карты, заметивший списание денег, обратился в полицию с заявлением. В ведомстве возбудили уголовное дело за кражу Сейчас устанавливается личность недобросовестного горожанина.
Напомним, в Екатеринбурге слесарь задержан по подозрению в краже карточки, с которой он сделал покупки на 11 тысяч рублей.