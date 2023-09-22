В Екатеринбурге пассажир метро побил инспектора по безопасности

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Конфликт вспыхнул между 29-летним инспектором службы транспортной безопасности и 47-летним пассажиром. С травмой живота работника метрополитена госпитализировали в больницу, пишет Е1.
Скандал между мужчинами разгорелся в зоне досмотра багажа на станции «Ботаническая». Пассажир не захотел поставить свой рюкзак под рентген. Получив замечание, он попытался забежать в метр, минуя магнитные рамки.
В результате, как утверждает работник метро, пассажир два раза ударил его. Удар пришелся в область живота и солнечного сплетения.
Оба мужчины обратились в полицию, а инспектор по безопасности еще и поехал в травмпункт. Оттуда его перенаправили в больницу, где и госпитализировали. В полиции проводят проверку.