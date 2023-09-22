tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Екатеринбурге пассажир метро побил инспектора по безопасности

В Екатеринбурге пассажир метро побил инспектора по безопасности

22 сентября 2023, 07:38
Фото: 1MI
В метро Екатеринбурга произошла драка. Пассажир ударил инспектора по безопасности. В результате пострадавший оказался в больнице.

Конфликт вспыхнул между 29-летним инспектором службы транспортной безопасности и 47-летним пассажиром. С травмой живота работника метрополитена госпитализировали в больницу, пишет Е1.

Скандал между мужчинами разгорелся в зоне досмотра багажа на станции «Ботаническая». Пассажир не захотел поставить свой рюкзак под рентген. Получив замечание, он попытался забежать в метр, минуя магнитные рамки.

В результате, как утверждает работник метро, пассажир два раза ударил его. Удар пришелся в область живота и солнечного сплетения.

Оба мужчины обратились в полицию, а инспектор по безопасности еще и поехал в травмпункт. Оттуда его перенаправили в больницу, где и госпитализировали. В полиции проводят проверку.

Состояние упавшей на рельсы метро жительницы Екатеринбурга остается крайне тяжелым
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, почему житель свердловского села пытался заколоть соседа виламиЖитель Нижнего Тагила напал с ножом на прохожегоПод Екатеринбургом парень получил перелом черепа после броска головой об асфальт
#Проверка#Больница#Безопасность#Полиция#Метро#Драка#Пострадавший#Конфликт#Станция#Багаж#Инспектор#Рентген#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Работник метрополитена#Зона досмотра#Рюкзак#Метр#Магнитные рамки
Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
20 сентября, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
Вчера, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу
Сегодня, 09:14
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 13:10
Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей
Сегодня, 06:42