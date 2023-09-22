В Екатеринбурге перенесены сроки открытия Зоологической улицы

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
На этом участке дороги продолжается строительство новой трамвайной линии в Академический район. В связи с этим было решено продлить закрытие дороги до 31 октября 2023 года, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
В мэрии также попросили жителей города отнестись с пониманием к временным неудобствам с транспортным движением.
Напомним, в октябре 2023 года в Нижнем Тагиле по временной схеме будет открыто транспортное движение на Муринских прудах. Сейчас в этом районе идет строительство новых развязок по перекрестку улиц Захарова — Смелянского, а также по Черноисточинскому шоссе.