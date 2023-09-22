В Екатеринбурге перенесены сроки открытия Зоологической улицы

Напомним, в октябре 2023 года в Нижнем Тагиле по временной схеме будет открыто транспортное движение на Муринских прудах. Сейчас в этом районе идет строительство новых развязок по перекрестку улиц Захарова — Смелянского, а также по Черноисточинскому шоссе.