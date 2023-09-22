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В Екатеринбурге перенесены сроки открытия Зоологической улицы

В Екатеринбурге перенесены сроки открытия Зоологической улицы

22 сентября 2023, 10:56
Фото: 1MI
В Екатеринбурге решили изменить сроки открытия движения на Зоологической улице. Их продлили на месяц.

На этом участке дороги продолжается строительство новой трамвайной линии в Академический район. В связи с этим было решено продлить закрытие дороги до 31 октября 2023 года, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В мэрии также попросили жителей города отнестись с пониманием к временным неудобствам с транспортным движением.

Напомним, в октябре 2023 года в Нижнем Тагиле по временной схеме будет открыто транспортное движение на Муринских прудах. Сейчас в этом районе идет строительство новых развязок по перекрестку улиц Захарова — Смелянского, а также по Черноисточинскому шоссе.

Движение по дорогам на Муринских прудах в Тагиле будет открыто по временной схеме
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