В Екатеринбурге пожарные потушили вспыхнувшую на ходу «Газель»

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В пресс-службе городской ГАИ сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание. «Газель» охватило огнем во время движения — прибывшие на место спасатели потушили пламя, была задействована одна пожарная машина. Инцидент обошелся без пострадавших.
Судя по опубликованным изданием E1.RU кадрам, еще до прибытия МЧС очевидцы пытались самостоятельно устранить возгорание, засыпая грузовик землей и используя огнетушители.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле пожарные потушили 68-й трамвай, вспыхнувший в депо.