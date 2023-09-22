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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 09:27

В Екатеринбурге «Газель» загорелась на ходу на Сортировке

В Екатеринбурге пожарные потушили вспыхнувшую на ходу «Газель»

22 сентября 2023, 09:14
Фото: 1MI

В Екатеринбурге «Газель» загорелась на ходу на Сортировке

Утром 22 сентября в Екатеринбурге «Газель» вспыхнула на ходу на перекрестке Бебеля — Пехотинцев на Сортировке.

В пресс-службе городской ГАИ сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание. «Газель» охватило огнем во время движения — прибывшие на место спасатели потушили пламя, была задействована одна пожарная машина. Инцидент обошелся без пострадавших.

Фото: E1.RU

Судя по опубликованным изданием E1.RU кадрам, еще до прибытия МЧС очевидцы пытались самостоятельно устранить возгорание, засыпая грузовик землей и используя огнетушители.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле пожарные потушили 68-й трамвай, вспыхнувший в депо.

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#Пожар#ДТП#ГИБДД#Спасатели#Автомобиль#Возгорание#Автомобилист#Екатеринбург#МЧС#Григорий Орлов
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