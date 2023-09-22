В Екатеринбурге пожарные потушили вспыхнувшую на ходу «Газель»

В пресс-службе городской ГАИ сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание. «Газель» охватило огнем во время движения — прибывшие на место спасатели потушили пламя, была задействована одна пожарная машина. Инцидент обошелся без пострадавших.