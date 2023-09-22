В Екатеринбурге школьников массово отправляют на карантин

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
По сообщению пресс-службы мэрии, в 11 екатеринбуржских школах на карантин отправлено 25 классов, число заболевших превысило 250 человек, пишет агентство URA.ru.
В детсадах также наблюдается напряженная эпидемиологическая обстановка: на этой неделе на карантин ушли 19 групп в 16 дошкольных учреждениях, в которых заболели 145 детей.
Ранее в управлении образования Нижнего Тагила сообщили, что по состоянию на 20 сентября почти 4000 тысячи детей находятся на больничном из-за ОРВИ.