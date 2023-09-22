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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Екатеринбурге школьников из 25 классов отправили на дистант из-за ОРВИ

В Екатеринбурге школьников массово отправляют на карантин

22 сентября 2023, 14:34
Фото: midjourney

В Екатеринбурге школьников из 25 классов отправили на дистант из-за ОРВИ

В Екатеринбурге на фоне стремительного подъема заболеваемости ОРВИ детей из 25 классов школ отправили учиться домой.

По сообщению пресс-службы мэрии, в 11 екатеринбуржских школах на карантин отправлено 25 классов, число заболевших превысило 250 человек, пишет агентство URA.ru.

В детсадах также наблюдается напряженная эпидемиологическая обстановка: на этой неделе на карантин ушли 19 групп в 16 дошкольных учреждениях, в которых заболели 145 детей.

Ранее в управлении образования Нижнего Тагила сообщили, что по состоянию на 20 сентября почти 4000 тысячи детей находятся на больничном из-за ОРВИ.

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#Дети#Здоровье#ОРВИ#Школы#Карантин#Екатеринбург#Дистанционное обучение#Григорий Орлов
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