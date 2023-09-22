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В Екатеринбурге снесут легендарный недострой

В Екатеринбурге снесут легендарный недострой

22 сентября 2023, 11:29
Фото: 1MI
Компании-застройщику «Брусника» в Екатеринбурге разрешили снести старинный бизнес-центр «Карнеол», который не был достроен.

Недострой находится на перекрестке улиц Гоголя — Энгельса. Независимая госэкспертиза решила, что снос бизнес-центра не принесет вреда культурному слою, поэтому выдала разрешение на его снос, рассказали в пресс-службе компании.

Застройщик выкупил недостроенную высотку в мае 2023 года. Данное обретение обошлось почти в миллиард рублей. В компании планируют после сноса БЦ возвести на этом же месте жилой многоэтажный дом.

Напомним, в Екатеринбурге на месте Кировского рынка возведут многоквартирные жилые дома высотой от 12 до 32 этажей. На этой же территории будет налажена инфраструктура.

На территории Кировского оптового рынка в Екатеринбурге построят многоэтажки
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