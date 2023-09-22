В Екатеринбурге снесут легендарный недострой

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Недострой находится на перекрестке улиц Гоголя — Энгельса. Независимая госэкспертиза решила, что снос бизнес-центра не принесет вреда культурному слою, поэтому выдала разрешение на его снос, рассказали в пресс-службе компании.
Застройщик выкупил недостроенную высотку в мае 2023 года. Данное обретение обошлось почти в миллиард рублей. В компании планируют после сноса БЦ возвести на этом же месте жилой многоэтажный дом.
Напомним, в Екатеринбурге на месте Кировского рынка возведут многоквартирные жилые дома высотой от 12 до 32 этажей. На этой же территории будет налажена инфраструктура.