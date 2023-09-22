tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

В Екатеринбурге состоится Летний кубок России по биатлону

В Екатеринбурге состоится Летний кубок России по биатлону

22 сентября 2023, 03:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будет проходить Летний кубок РФ по биатлону 23–24 сентября 2023 года. Мероприятие состоится на площадке спортбазы «Динамо».

23 сентября стартуют соревнования в индивидуальной гонке, а на следующий день пройдет спринт. В этом мероприятии участники продемонстрируют свою меткость в стрельбе, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

В состязаниях примет участие более 50 самых сильных спортсменов страны.

Напомним, в Екатеринбурге состоялся финал первого марафона «Биатлон-ГТО» среди школьников и студентов. Состязания прошли по биатлону и аквабиатлону.

В Екатеринбурге прошел финал молодежного марафона по биатлону
Узнать подробнее
Читайте также:
В Верхней Пышме состоится международный турнир по настольному теннисуНа две недели будет закрыто небо над ЕкатеринбургомЛетающая лыжница из Нижнего Тагила получила три золотые медали на Кубке России
#Спорт#Соревнования#Участники#Стрельба#Биатлон#Спортсмены#Состязания#Кубок России#Гонка#Летний биатлон#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Летний кубок России#Спринт
Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
20 сентября, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
Вчера, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу
Сегодня, 09:14
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 13:10
Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей
Сегодня, 06:42