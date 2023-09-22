В Екатеринбурге состоится Летний кубок России по биатлону

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23 сентября стартуют соревнования в индивидуальной гонке, а на следующий день пройдет спринт. В этом мероприятии участники продемонстрируют свою меткость в стрельбе, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
В состязаниях примет участие более 50 самых сильных спортсменов страны.
Напомним, в Екатеринбурге состоялся финал первого марафона «Биатлон-ГТО» среди школьников и студентов. Состязания прошли по биатлону и аквабиатлону.