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Updated Сегодня, 14:18

В Екатеринбурге студенты новых общежитий платят за холодильник и коврик в душе

В Екатеринбурге студентов новых общежитий заставляют платить за холодильник и чайник

22 сентября 2023, 13:59
Фото: пресс-служба УрФУ

В Екатеринбурге студенты новых общежитий платят за холодильник и коврик в душе

В Екатеринбурге в новопостроенном районе Новокольцовском со студентов УрФУ берут плату за использование бытовой техники, в том числе чайника и холодильника.

Один из заселившихся в новый корпус студентов рассказал журналистам, что за так называемые допуслуги вуз требует плату в 1,5 тысячи рублей ежемесячно по отдельному обязательному договору.

Нас вынуждают подписать дополнительный договор, по которому мы должны ежемесячно платить 1 475 рублей за пользование бытовыми предметами и техникой, — цитирует студента агентство URA.RU.

В перечень «допуслуг» среди прочего входит использование электрочайника, вытяжки, варочной поверхности, жалюзи и даже коврика в душе. При этом, как утверждается, в общежитие запрещено проносить собственную технику.

Напомним, общежития в Новокольцовском, доставшиеся городу в наследство от несостоявшейся Универсиады, начали заселять студентами в середине сентября. Тогда же до нового микрорайона запустили четыре автобусных маршрута.

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#Жилье#Студенты#Общежитие#Студент#Вуз#УрФУ#Екатеринбург#Григорий Орлов
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