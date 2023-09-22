В Екатеринбурге студентов новых общежитий заставляют платить за холодильник и чайник

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Один из заселившихся в новый корпус студентов рассказал журналистам, что за так называемые допуслуги вуз требует плату в 1,5 тысячи рублей ежемесячно по отдельному обязательному договору.
Нас вынуждают подписать дополнительный договор, по которому мы должны ежемесячно платить 1 475 рублей за пользование бытовыми предметами и техникой, — цитирует студента агентство URA.RU.
В перечень «допуслуг» среди прочего входит использование электрочайника, вытяжки, варочной поверхности, жалюзи и даже коврика в душе. При этом, как утверждается, в общежитие запрещено проносить собственную технику.
Напомним, общежития в Новокольцовском, доставшиеся городу в наследство от несостоявшейся Универсиады, начали заселять студентами в середине сентября. Тогда же до нового микрорайона запустили четыре автобусных маршрута.