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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Екатеринбурге вынесен приговор военному за дискредитацию армии

В Екатеринбурге вынесен приговор военному за дискредитацию армии

22 сентября 2023, 11:05
Фото: 1MI
Военный суд в Екатеринбурге приговорил к восьми годам колонии жителя Кирова, который внесен в реестр террористов.

Его обвинили в распространении фейков об армии РФ и призывах к экстремизму. В ближайшие годы он не сможет пользоваться интернетом, пишут «Вечерние ведомости».

Последнее слово мужчина не произнес, сославшись на то, что у него проблемы со здоровьем.

Дело рассматривал военный суд. Мужчину обвиняли в призывах к террористической деятельности через Интернет и фейках об армии. Причиной для возбуждения дел послужили комментарии в соцсетях и репосты.

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#Суд#Здоровье#Интернет#Приговор#Соцсети#Экстремизм#Репосты#Екатеринбург#Дискредитация армии#Фейки#Дарья Сорокина#Военный суд#Реестр террористов#Армия РФ#Призывы к терроризму
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