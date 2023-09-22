В Екатеринбурге вынесен приговор военному за дискредитацию армии

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Его обвинили в распространении фейков об армии РФ и призывах к экстремизму. В ближайшие годы он не сможет пользоваться интернетом, пишут «Вечерние ведомости».
Последнее слово мужчина не произнес, сославшись на то, что у него проблемы со здоровьем.
Дело рассматривал военный суд. Мужчину обвиняли в призывах к террористической деятельности через Интернет и фейках об армии. Причиной для возбуждения дел послужили комментарии в соцсетях и репосты.