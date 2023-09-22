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Пассажирский самолет не долетел до Перми и сел в аэропорту Екатеринбурга

В Екатеринбурге вынужденно сел летевший из Мурманска в Пермь самолет

22 сентября 2023, 12:20
Фото: 1MI

Пассажирский самолет не долетел до Перми и сел в аэропорту Екатеринбурга

Пассажирский самолет, летевший из Мурманска в Пермь, вынужденно приземлился в Екатеринбурге из-за закрытия пермского аэропорта вследствие ЧП.

Судя по данным табло Кольцово, самолет должен был приземлиться в пермском аэропорту Большое Савино в 16:45 по уральскому времени. Однако воздушная гавань приостановила работу из-за инцидента с выездом за пределы взлетно-посадочной полосы вернувшегося из Турции самолета Boeing 737. К настоящему времени пермский аэропорт работает в штатном режиме.

По состоянию на 17:25 по уральскому времени, самолет перевозчика Ikar находится на подступах к пермскому аэропорту, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в Екатеринбурге экстренно приземлился военно-транспортный самолет Минобороны — у судна отказала навигационная система.

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#Транспорт#Кольцово#Авиакомпания#Авиарейс#Авиация#Авиаперевозки#Екатеринбург#Григорий Орлов
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