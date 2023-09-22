В Екатеринбурге вынужденно сел летевший из Мурманска в Пермь самолет

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Судя по данным табло Кольцово, самолет должен был приземлиться в пермском аэропорту Большое Савино в 16:45 по уральскому времени. Однако воздушная гавань приостановила работу из-за инцидента с выездом за пределы взлетно-посадочной полосы вернувшегося из Турции самолета Boeing 737. К настоящему времени пермский аэропорт работает в штатном режиме.
По состоянию на 17:25 по уральскому времени, самолет перевозчика Ikar находится на подступах к пермскому аэропорту, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Ранее сообщалось, что накануне вечером в Екатеринбурге экстренно приземлился военно-транспортный самолет Минобороны — у судна отказала навигационная система.