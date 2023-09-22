В Каменске-Уральском простились с убитым дроном на СВО бойцом

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Погибшему 24 года. Его зовут Андрей Степанов. Он был механиком-водителем самоходной артиллерийской установки «Акация». Скончался он в ДНР.
Похоронили бойца на Аллее почетных граждан Волковского кладбища, сообщила местная администрация.
Известно, что в 2020 году парня призвали на срочную службу, позже он подписал контракт и отправился на СВО. Там он находился с самого ее начала. Приехав в отпуск, он женился, чуть позже у него родились две дочки-двойняшки.
Посмертно Андрея наградили Орденом Мужества.
Ранее 39-летний пожарный из Североуральска погиб Павел Кривоносов погиб в зоне спецоперации.