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Published Сегодня, 13:29

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В Каменске-Уральском простились с убитым дроном на СВО бойцом

В Каменске-Уральском простились с убитым дроном на СВО бойцом

22 сентября 2023, 13:29
Фото: Администрация Каменска-Уральского
Дрон-камикадзе убил военного РФ на спецоперации. Это был житель Каменска-Уральского. Его уже похоронили.

Погибшему 24 года. Его зовут Андрей Степанов. Он был механиком-водителем самоходной артиллерийской установки «Акация». Скончался он в ДНР.

Похоронили бойца на Аллее почетных граждан Волковского кладбища, сообщила местная администрация.

Известно, что в 2020 году парня призвали на срочную службу, позже он подписал контракт и отправился на СВО. Там он находился с самого ее начала. Приехав в отпуск, он женился, чуть позже у него родились две дочки-двойняшки.

Посмертно Андрея наградили Орденом Мужества.

Ранее 39-летний пожарный из Североуральска погиб Павел Кривоносов погиб в зоне спецоперации.

Житель Нижнего Тагила два месяца ждет от военкомата вызова на СВО
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