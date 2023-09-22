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Published Сегодня, 06:39

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В Карпинске электромонтер погиб во время работ на электросетях

В Карпинске электромонтер погиб во время работ на электросетях

22 сентября 2023, 06:39
Фото: 1MI
Электромонтер проводил работы на электросетях и погиб. Это произошло в Карпинске. После этого прокуратура организовала на предприятии проверку.

Погибшему было 39 лет. Трагедия случилась 20 сентября примерно в 16:00. Мужчина находился на участке по добыче драгоценных металлов.

Он был на опоре линии электропередач, выполнял работу по отцепке от нее проводов. В момент перекусывания провода опора переломилась, и мужчина упал. Он получил несовместимые с жизнью травмы, сообщает региональная прокуратура.

В результате проверки инспекторам предстоит установить, соблюдал ли работодатель электромонтера правила безопасности. Результаты доследственной проверки, которая проводится следственными органами, также находятся на контроле прокуратуры.

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#Происшествия#Карпинск#Доследственная проверка#Трагедия#Дарья Сорокина#Правила безопасности#Работы на электросетях#Погибший электромонтер#Проверка прокуратуры#Добыча драгоценных металлов#Опора линии электропередач
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