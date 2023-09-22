В квартире в Екатеринбурге найдена мумия женщины

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Об этом рассказал источник в оперативных службах города, пишет Ура.ру. В полиции и СК подтвердили эту информацию.
Известно, что тело было найдено в квартире дома №9 на улице Советской. Это мумия пожилой женщины. Сколько труп екатеринбурженки пролежал в квартире, неизвестно. Это будут устанавливать судмедэксперты.
Источник добавил, что на той же лестничной площадке живут родственники умершей. В полиции сказали, что, скорее всего, сметь пенсионерки не связана с криминалом. Но все обстоятельства еще предстоит выяснить.
Старший помощник главы СУ СК РФ Александр Шульга добавил, что проведен осмотр места ЧП, очевидцы допрошены. Тело направлено для проведения экспертизы.