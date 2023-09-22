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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В квартире в Екатеринбурге найдена мумия женщины

В квартире в Екатеринбурге найдена мумия женщины

22 сентября 2023, 12:27
Фото: 1MI
В квартире в Екатеринбурге было найдено мумифицированное тело женщины, про которую забыли родные.

Об этом рассказал источник в оперативных службах города, пишет Ура.ру. В полиции и СК подтвердили эту информацию.

Известно, что тело было найдено в квартире дома №9 на улице Советской. Это мумия пожилой женщины. Сколько труп екатеринбурженки пролежал в квартире, неизвестно. Это будут устанавливать судмедэксперты.

Источник добавил, что на той же лестничной площадке живут родственники умершей. В полиции сказали, что, скорее всего, сметь пенсионерки не связана с криминалом. Но все обстоятельства еще предстоит выяснить.

Старший помощник главы СУ СК РФ Александр Шульга добавил, что проведен осмотр места ЧП, очевидцы допрошены. Тело направлено для проведения экспертизы.

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#Полиция#Родственники#Пожилые люди#Мумия#Екатеринбург#СК#Дарья Сорокина#Судмедэксперты
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