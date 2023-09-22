В минздраве рассказали о состоянии попавшей под поезд метро жительницы Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Проведена вторая операция. Состояние тяжелое. В реанимации, — коротко сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Напомним, несчастный случай произошел 18 сентября. 39-летняя беременная женщина попала под поезд и сильно травмировалась — из метро ее выносили на окровавленных носилках. В тот же день пострадавшей провели хирургическую операцию.
Родственники свердловчанки предположили, что причиной падения женщины с перрона могло стать головокружение из-за беременности. В свою очередь очевидцы утверждали, что за секунду до происшествия пассажирка наклонилась «что-то поднять или поправить».