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Updated Сегодня, 10:25

Попавшей под поезд метро жительнице Екатеринбурге сделали вторую операцию

В минздраве рассказали о состоянии попавшей под поезд метро жительницы Екатеринбурга

22 сентября 2023, 10:16
Фото: 1MI

Попавшей под поезд метро жительнице Екатеринбурге сделали вторую операцию

Жительнице Екатеринбурга, упавшей на рельсы на станции метро «Проспект Космонавтов», провели вторую операцию.
Проведена вторая операция. Состояние тяжелое. В реанимации, — коротко сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Напомним, несчастный случай произошел 18 сентября. 39-летняя беременная женщина попала под поезд и сильно травмировалась — из метро ее выносили на окровавленных носилках. В тот же день пострадавшей провели хирургическую операцию.

Родственники свердловчанки предположили, что причиной падения женщины с перрона могло стать головокружение из-за беременности. В свою очередь очевидцы утверждали, что за секунду до происшествия пассажирка наклонилась «что-то поднять или поправить».

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#Метро#Минздрав#ЧП#Несчастный случай#Пострадавшие#Екатеринбург#Инцидент#Григорий Орлов
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